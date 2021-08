22-letni student z Włoch stał się sensacją w internecie. Andrea Colonnetta wytatuował sobie na przedramieniu kod QR, który potwierdza, że jest on w pełni zaszczepiony przeciw Covid-19.

We Włoszech obowiązuje wymóg przepustki Covid-19, czyli tzw. Green Pass przy wejściu do lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach, do kin, teatrów, zabytków, muzeów, na basen, do siłowni, parków rozrywki, na imprezy targowe i sportowe.

Taki dokument wystawiany jest na podstawie zaświadczenia o szczepieniu przeciwko Covid-19, wyleczeniu z zakażenia bądź negatywnego wyniku testu z ostatnich 48 godzin.

Student Andrea Colonnetta jest w pełni zaszczepiony przeciw Covid-19 dwoma dawkami.

22-latek nie zadowolił się jednak posiadaniem odpowiedniego certyfikatu w telefonie - kod QR wytatuował sobie na przedramieniu.

"To z pewnością oryginalne. Lubię się wyróżniać" - powiedział w rozmowie z gazetą "Corriere Della Calabria".

Młody Włoch stał się gwiazdą TikToka i Instagramu, po tym jak opublikował w mediach społecznościowych film. Widać na nim, jak skanuje wytatuowany kod QR przed wejściem do restauracji McDonald's.





Andrea Colonnetta przyznał, że tatuaż nie przypadł do gustu jego rodzicom. Kazali mu na przyszłość działać mniej impulsywnie i pomyśleć dwa razy zanim zrobi coś podobnego.

"Corriere Della Calabria" pisze, że rodzice 22-latka nie są jedynymi, którym tatuaż się nie spodobał.

"Udany eksperyment społeczny! Mały tatuaż QR dał radę podzielić ludzi. To wiele mówi o dzisiejszym społeczeństwie" - skwitował komentarze krytykujących go internautów student.