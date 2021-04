Na szczepienie przeciwko koronawirusowi od czwartku mogą się zapisywać osoby w wieku 40 i 41 lat. Można to zrobić przez system e-Rejestracji i Internetowe Konto Pacjenta, infolinię 989, SMS-em na numer 880-333-333 lub w punkcie szczepień.

Punkt szczepień w budynku Ergo Areny w Sopocie / Adam Warżawa / PAP

Od poniedziałku 26 kwietnia nastąpiło przyspieszenie zapisów na szczepienia przeciwko Covid-19 . Każdego dnia zapisywać się mogą dwa roczniki.



W czwartek taką możliwość zyskali urodzeni w latach 1980-1981, czyli osoby w wieku 40 i 41 lat, jeśli nie wypełniły wcześniej internetowego formularza o chęci zaszczepienia się.



Upoważnieni do zapisów mogą rejestrować się, dzwoniąc na infolinię 989, za pośrednictwem internetu - korzystając z systemu e-Rejestracji i z Internetowego Konta Pacjenta, wysyłając SMS-a na numer 880-333-333 lub bezpośrednio w punkcie szczepień.



Od 7 maja rejestracja będzie obejmować po trzy roczniki i zacznie się od osób urodzonych w latach 1994-1996.



Szczepionki wykonuje się preparatami firm Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Trzy pierwsze są dwudawkowe, a szczepionka Johnson & Johnson - jednodawkowa. W pierwszej kolejności zespoły wyjazdowe podają ją osobom niemogącym samodzielnie dojechać na zabieg.

Ponad 11 mln wykonanych szczepień

O przekroczeniu 11 mln podanych dawek szczepionki poinformował w środę wieczorem na Twitterze szef KPRM Michał Dworczyk. Według jego szacunków, systematycznie zbliżamy się do celu, jakim jest 20 mln wykonanych szczepień do końca drugiego kwartału.



"Przekroczyliśmy dziś liczbę 11 milionów wykonanych szczepień przeciwko Covid-19

. Systematycznie zbliżamy się do zakładanego celu, jakim jest 20 milionów szczepień do końca drugiego kwartału" - napisał w środę wieczorem na Twitterze szef KPRM Michał Dworczyk.

Również premier Mateusz Morawiecki mówił w środę o tempie szczepień. "Z dynamiki szczepień, którą udało nam się uzyskać, mogę wnioskować, że jest szansa na zaszczepienie nawet w lipcu wszystkich chętnych do zaszczepienia Polaków" - podkreślił w Polsat News. Apelował również, by korzystać z "dobrodziejstw szczepienia, bo dzięki temu wrócimy do normalnego życia społecznego i gospodarczego".