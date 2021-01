"W poniedziałek do Polski przyleciało 176 tys. dawek szczepionki na koronawirusa zamiast 360 tys.; w kolejnych tygodniach to będzie nie 360 tys., a 296 tys. dawek, potem nieco więcej" - powiedział podczas konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Pełnomocnik do spraw szczepień poinformował również, że: "W związku ze zmniejszeniem dostaw szczepionek przeciw Covid-19 będzie kładziony szczególny nacisk na to, by absolutnie w pierwszym rzędzie szczepiony był personel stricte medyczny: pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni".

Zdjęcie ilustracyjne / Friedemann Vogel / PAP/EPA

Według najnowszych rządowych informacji do godz. 14 pierwszą dawką szczepionki na Covid-19 zaszczepionych zostało 475 tys. 264 pacjentów.

Od niedzieli trwają szczepienia drugą dawką - powiedział na konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Poinformował, że w magazynach jest prawie 610 tys. szczepionek, a 647 tys. sztuk dostarczono do punktów szczepień.

Polska zaskoczona decyzją Pfizera

W poniedziałek do Polski przyleciało 176 tys. dawek szczepionki na koronawirusa zamiast 360 tys.; w kolejnych tygodniach to będzie nie 360 tys. a 296 tys. dawek, potem nieco więcej - przekazał Dworczyk. Wskazywał również, że Polska, podobnie jak cała UE, została pod koniec ubiegłego tygodnia zaskoczona informacją, że koncern Pfizer "praktycznie z dnia na dzień, a właściwie z tygodnia na tydzień zamierza w sposób znaczący obniżyć dostawy szczepionek do wszystkich krajów UE". Informacje pisemne na temat nowego harmonogramu otrzymaliśmy wczoraj wieczorem dopiero - dodał Michał Dworczyk.

Jak tłumaczył, w związku z tym w poniedziałek w Agencji Rezerw Materiałowych, w Ministerstwie Zdrowia oraz w Narodowym Funduszu Zdrowia trwało "przeliczanie" harmonogramu tak, by dostosować go do nowej sytuacji.



W związku ze zmniejszeniem dostaw szczepionek przeciw Covid-19 będzie szczególny nacisk na to, by absolutnie w pierwszym rzędzie szczepiony był personel stricte medyczny: pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni - poinformował szef kancelarii premiera. Podkreślił jednocześnie, że wszyscy lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni ze względu na charakter swojej pracy mogą mieć łatwiejszy, częstszy kontakt z chorymi na Covid-19, "stąd ich priorytet".



Ponad milion osób gotowych do szczepienia

Do poniedziałku, do godz. 14 mamy 1 mln 470 tys. zgłoszeń gotowości do zaszczepienia się - przekazał w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.



Dworczyk przypomniał na konferencji prasowej, że 25 stycznia rozpoczną się szczepienia seniorów powyżej 70. roku życia - tych, którzy będą zarejestrowani. Na ten moment udało się uruchomić rejestrację terminów w 5 tys. 593 punktach, mamy ponad 2 mln terminów, które zostały umieszczone w centralnym kalendarzu szczepień - zaznaczył Dworczyk.



Cały czas mamy na szczęście niewielką ilość niepożądanych odczynów szczepiennych - to jest 133 takie odczyny na właśnie ponad 475 tys. wykonanych szczepień - dodał polityk.



Szczepienia seniorów - ponad 400 tys. zarejestrowanych osób

Natomiast jeśli chodzi o szczepienia populacyjne, szczepienia seniorów powyżej 80. roku życia, do poniedziałku do godz. 14 zarejestrowało się już na konkretne terminy 431 tys. 782 osoby; przypomnę, że jest to grupa licząca 1,7 mln osób - powiedział szef KPRM zaznaczając, że seniorzy powyżej 80. roku życia zapisują się od piątku. Podkreślił, że ocenia pozytywnie dynamikę zapisów w ramach tej grupy.

Dlaczego otrzymujemy mniej szczepionek?

W piątek koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech przekazały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw Covid-19 w drugim kwartale. Aby to osiągnąć - poinformowano - konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie w zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Zapowiedziano, że powrót do pierwotnego harmonogramu dostaw do UE nastąpi 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego.



Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia 2020 roku. Obecnie trwają szczepienia grupy 0, czyli m.in. personelu medycznego. Od 15 stycznia seniorzy po 80. roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw Covid-19, a od 22 stycznia będą mogły to zrobić osoby od 70. roku życia. Szczepienia wszystkich seniorów 70+ mają rozpocząć się 25 stycznia. Ponadto, od 15 stycznia uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.