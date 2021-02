Szczepienie przeciwko Covid-19 kobiet ciężarnych może zwiększyć skuteczność przekazywania ich dzieciom poprzez pępowinę ochrony w formie przeciwciał - twierdzą naukowcy z USA.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Pacjentka jednego ze szpitali na Florydzie przed porodem została zaszczepiona przeciwko Covid-19 produktem firmy Moderna. Przed narodzinami dziecka kobieta otrzymała tylko jedną dawkę szczepionki.

Podczas porodu do badania pobrano fragment krwi pępowinowej. Stwierdzono w niej obecność immunoglobuliny IgG w stężeniu 1,3 U/mL - poinformowali lekarze z Uniwersytetu Atlantyckiego na Florydzie (FAU).



Co to oznacza? Lekarze opiekujący się pacjentką tłumaczą, że doszło u niej do przesyłu - właśnie poprzez pępowinę - dużej liczby przeciwciał dla dziecka.



"Ten przypadek dowodzi, że istnieje potencjał związany z ochroną oraz ograniczeniem ryzyka infekcji wirusem SARS-CoV-2, co zaobserwowaliśmy dzięki przekazaniu dziecku przez pępowinę immunoglobuliny (IgG)" - napisali w oświadczeniu lekarze z Florydy.



Badający kobietę naukowcy twierdzą, że jest to pierwszy na świecie przypadek, w którym potwierdzono możliwość takiego transferu przeciwciał.



W oświadczeniu amerykański zespół naukowy doprecyzował, że ciężarna była członkiem personelu medycznego, znajdującego się w ostatnim czasie "na pierwszej linii frontu walki z Covid-19". Została zaszczepiona po 39. tygodniu ciąży. Poród odbył się w sposób naturalny, a niemowlę jest zdrowe. Poinformowano też, że w 28 dni od pierwszego szczepienia kobieta przyjęła drugą dawkę.



Naukowcy sugerują potrzebę kolejnych badań, które pozwolą określić m.in. to, jak długo utrzymują się przeciwciała IgG przekazane dziecku przez matkę.



Z opublikowanych na początku 2021 r. badań amerykańskiego Stowarzyszenia Medycyny Macierzyńsko-Płodowej (SMFM) wynika, że stężenie przeciwciał przekazywanych płodom przez kobiety ciężarne, które zachorowały na Covid-19, jest stosunkowo niewielkie. W badaniu tym nie uwzględniono jednak żadnej kobiety zaszczepionej przeciwko koronawirusowi. Naukowcy sugerowali, że choć kobiety w ciąży mogą produkować w swoim organizmie bardzo liczne przeciwciała wobec wirusa SARS-CoV-2, to ich poziom maleje podczas przekazywania ich dziecku za pośrednictwem pępowiny.