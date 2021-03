Kolejne kraje Europy wstrzymują szczepienia przeciw Covid-19 preparatem koncernu AstraZeneca: pojawiły się bowiem podejrzenia, że preparat opracowany przez brytyjsko-szwedzki koncern i naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego może powodować groźne zakrzepy krwi. Po śmierci 43-letniego żołnierza zaszczepionego produktem AstryZeneki użycia jednej z partii szczepionki zabroniła Włoska Agencja Leków. Prokuratura w Syrakuzach, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie, poinformowała zaś, że w całej Europie znajdują się tysiące fiolek z zablokowanej we Włoszech serii. Sytuacji przygląda się Komisja Europejska.

Szczepionka koncernu AstraZeneca na cenzurowanym: Włosi blokują partię, 6 krajów UE wstrzymało szczepienia / LUCA ZENNARO / PAP/EPA

W wydanym komunikacie Włoska Agencja Leków poinformowała, że na podstawie otrzymanej dokumentacji weryfikuje przypadek śmierci żołnierza zaszczepionego preparatem AstryZeneki z serii oznaczonej numerem: ABV2856. Podała także, że próbki szczepionki z tej partii będą przebadane w Instytucie Służby Zdrowia.

43-letni żołnierz, stacjonujący na Sycylii, został zaszczepiony preparatem szwedzko-brytyjskiego koncernu dwa dni temu, zmarł wczoraj w wyniku zatrzymania pracy serca.

Prokuratura: Dawki szczepionki AstryZeneki z zablokowanej serii są w całej Europie

Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura w sycylijskim mieście Syrakuzy.

W rozmowie z włoską agencją informacyjną ANSA szefowa tej prokuratury Sabrina Gambino zaznaczyła: "To jest seria, która została sprzedana zarówno do Włoch, jak i do reszty Europy. Prowadzimy dochodzenie, ale niestety nie jest to łatwe, biorąc pod uwagę liczbę osób, których dotyczy ta sprawa".

"Nie chcemy wywoływać alarmu, ale nasza decyzja jest podyktowana troską o ochronę zdrowia publicznego" - dodała.

Włoskie media donoszą również o innym śledztwie prowadzonym na Sycylii, w Katanii, w związku ze śmiercią 50-letniego policjanta: zmarł on 12 dni po otrzymaniu szczepionki AstryZeneki z tej samej zablokowanej partii.

Szczepienia preparatem AstryZeneki wstrzymali Duńczycy

Szczepionka szwedzko-brytyjskiego koncernu AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego trafiła na cenzurowane również w Danii: tamtejsze władze poinformowały dzisiaj o wstrzymaniu szczepień tym preparatem na 14 dni .

Również ta decyzja jest konsekwencją śmierci osoby, która przyjęła szczepionkę AstryZeneki.

W poście na Twitterze duński minister zdrowia Magnus Heunicke przekazał, że "możliwy jest poważny efekt uboczny w postaci śmiertelnych zakrzepów krwi".

O wystąpieniu kilku poważnych przypadków zakrzepów krwi u ludzi zaszczepionych preparatem AstryZeneki poinformowała duńska Krajowa Rada ds. Zdrowia.

"Wstrzymanie jednej ze szczepionek nie jest łatwą decyzją, ale musimy reagować szybko, gdy pojawia się wiedza o możliwych poważnych skutkach ubocznych. Musimy to wyjaśnić, zanim będziemy kontynuować stosowanie szczepionki AstryZeneki" - podkreślił dyrektor Rady Soren Brostrom.

Kolejne kraje Europy wstrzymują szczepienia preparatem AstryZeneki. Sytuacji przygląda się Bruksela

Na wstrzymanie szczepień produktem AstryZeneki decydują się kolejne europejskie kraje.

Poza wspomnianymi Danią i Włochami takie decyzje podjęły również Austria, Estonia, Litwa, Łotwa i Luksemburg oraz Norwegia i Islandia.

Sytuacji przygląda się Komisja Europejska.

"Przyglądamy się tym sygnałom (o powstawaniu u zaszczepionych zakrzepów krwi - przyp. RMF). W tym przypadku oznacza to, że śledzimy ustalenia Europejskiej Agencji Leków: EMA dokładnie monitoruje użycie szczepionek w różnych krajach członkowskich" - oświadczył na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE ds. zdrowia Stefan de Keersmaecker.

Zastrzegł równocześnie, że EMA - badając przypadek śmierci pacjentki zaszczepionej produktem AstryZeneki w Austrii - nie dopatrzyła się na razie "konkretnej zależności" między zaszczepieniem a śmiercią kobiety.

"Będziemy nadal monitorować sytuację" - zapewnił jednak rzecznik Komisji Europejskiej.

"Przeglądowi" szczepionka poddana została również w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkańcom podano już ponad 11 mln dawek tego produktu. Na razie jednak brytyjski regulator rynku leków zaznacza, że odsetek przypadków zakrzepów wśród zaszczepionych nie przekracza normy.