Badania prowadzone w grupie 780 tysięcy byłych amerykańskich żołnierzy wskazują na istotny spadek ochrony przez zakażeniem koronawirusem, w ciągu kilku miesięcy po szczepieniu. Naukowcy Veterans Affairs Medical Center i University of Texas Health Science Center piszą na łamach czasopisma "Science", że średnia skuteczność trzech stosowanych w USA preparatów, firm Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson spadła w okresie od lutego do października 2021 roku z 87,9 proc. do 48,1 proc. Szczególnie silny był spadek w przypadku tego ostatniego, jednodawkowego preparatu: z 86,4 proc. w marcu do 13,1 proc. we wrześniu. Co najważniejsze, średnia skuteczność ochrony przed śmiercią utrzymuje się na dość wysokim poziomie: 81,7 proc. dla osób poniżej 65. roku życia i 71,6 proc dla starszych. Wyniki sugerują podawanie dawki przypominającej.

