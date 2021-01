Szybki, tymczasowy profil zaufany, zakładany bez wyjścia z domu również dla seniorów powyżej 70. roku życia, ma przyspieszyć zapisy na szczepienia przeciwko Covid-19. Wcześniej taki profil mogli założyć tylko Polacy mający co najmniej 80 lat.

Zapisy na szczepienie przeciw Covid-19 dla osób powyżej 80. roku życia zaczęły się 15 stycznia / Leszek Szymański / PAP

Szybkie założenie tymczasowego profilu zaufanego dla osób po 70. roku życia będzie możliwe najpóźniej w piątek - usłyszał w resorcie cyfryzacji dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski. Wtedy bowiem rusza rejestracja na szczepienie osób w wieku 70+.

To istotne, bo pozwoli na założenie ważnego przez trzy miesiące profilu zaufanego przez komputer. W tym mogą pomóc seniorom dzieci i wnuki.

Po wpisaniu danych w serwisie gov.pl trzeba umówić się z urzędnikiem na spotkanie online. Może trwać do pół godziny - a więc wystarczająco długo, by spokojnie załatwić formalności. Co ważne - podczas tego spotkania po założeniu profilu urzędnik pomoże zapisać się na szczepienie.



Jak zarejestrować się na szczepienie przeciw Covid-19?

Jak zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19? [PORADNIK] Piotr Szydłowski / RMF FM

Osoby między 18. a 69. rokiem życia od 15 stycznia mogą - poprzez specjalny formularz - zgłaszać chęć zaszczepienia się. Ważne informacje znajdziesz na końcu artykułu.



Jak zarejestrować się na szczepienie?

Rejestrować się na szczepienie przeciw Covid-19 można:

przez infolinię telefoniczną;

przez stronę internetową pacjent.gov.pl

osobiście w punkcie szczepień.

Jak działa infolinia?

Infolinia jest dostępna pod numerami

989

22 62 62 989 - dla dzwoniących z zagranicy lub tych, których operator nie obsługuje numerów specjalnych.-

Telefonujący zostanie uprzedzony o nagrywaniu i przetwarzaniu danych.

Jeśli etap szczepień dla telefonującego już się rozpoczął, dzwoniący powinien wybrać 1, podać imię, nazwisko, PESEL i numer kontaktowy. Konsultant zaproponuje najbliższe możliwe daty szczepienia w najbliższym możliwym punkcie i zapisze na wybrany termin.

Po rozmowie rejestrujący się otrzyma wiadomość SMS z terminem i miejscem, w przeddzień szczepienia zostanie do niego wysłana wiadomość z przypomnieniem. Na podanie drugiej dawki szczepionki pacjent zostanie umówiony w punkcie szczepień po podaniu pierwszej.

Jakie dane będą potrzebne?

Przed rozmową przygotuj:

imię nazwisko

PESEL

numer telefonu (najlepiej komórkowego)

Jak zarejestrować się za pośrednictwem internetu

E-rejestracja za pośrednictwem strony pacjent.gov.pl wymaga profilu zaufanego. Rejestrujący się musi potwierdzić dane i zaakceptować regulamin. System zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień w pobliżu adresu podanego na koncie pacjenta.



Gdyby komuś żaden z zaproponowanych terminów nie odpowiadał lub pacjent chciałby zmienić lokalizację, dogodne miejsce i czas będzie można wskazać przez wyszukiwarkę. Także w tym przypadku po dokonaniu rezerwacji pacjent otrzyma SMS z datą i miejscem szczepienia, a w przeddzień dostanie tą samą drogą przypomnienie.

Mobilne zespoły dla potrzebujących

Jeśli mamy problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień, możemy skorzystać z mobilnego zespołu szczepiącego. Trzeba zapisać się na szczepienie bezpośrednio w punkcie szczepień i ustalić dogodny termin. Dzwoniąc na infolinię 989 dowiesz się, które punkty szczepień w okolicy dysponują zespołami wyjazdowymi.

"Paszport" po zaszczepieniu

Po zaszczepieniu drugą dawką pacjent otrzyma tzw. "paszport osoby zaszczepionej". To wydruk z punktu szczepień bądź kod QR do pobrania.

Jak zgłosić chęć zaszczepienia się przez osoby w wieku 18-69 lat?

Aby zgłosić chęć zaszczepienia, trzeba: