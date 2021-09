Mamy 530 nowych zakażeń koronawirusem. Nie żyje 8 osób z Covid-19 - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej przypadków zakażeń dotyczy województw: lubelskiego (68), mazowieckiego (60) oraz wielkopolskiego (45).

Punkt poboru wymazów do badań na obecność koronawirusa w Słubicach / Lech Muszyński / PAP

Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: dolnośląskie (44), śląskie (43), Małopolska (41), zachodniopomorskie (41), Podkarpacie (35), łódzkie (30), pomorskie (29).



W szpitalach przebywa 666 chorych z Covid-19. Do respiratorów podłączonych jest 82 pacjentów - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu, 4 września hospitalizowanych było 498 chorych, a dwa tygodnie temu - 28 sierpnia, 406 chorych.



Resort poinformował w sobotę, że dla pacjentów przygotowano 6 tys. 32 łóżka i 590 respiratorów. Ministerstwo przekazało również, że na kwarantannie w sumie przebywa 69 tys. 208 osób. Do tej pory wyzdrowiało 2 mln 658 tys. 101 zakażonych.





W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 19,03 mln osób

Ponad 19,03 mln osób w Polsce jest w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19. Liczba wszystkich wykonanych szczepień wyniosła w sumie ponad 36,6 mln. Z danych przekazanych przez resort zdrowia wynika, że dotąd zakaziło się zaledwie 0,06 proc. osób w pełni zaszczepionych.



Od początku realizacji Narodowego Programu Szczepień, czyli od 27 grudnia 2020 r., gdy zaszczepiono pierwszą osobę, we wszystkich punktach podano w sumie 36 643 392 dawki.



W pełni zaszczepione, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są w Polsce 19 036 382 osoby.



Łącznie do Polski dostarczono 53 910 230 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 38 488 580. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 391 290 dawek.

W tym czasie zgłoszono także 15 050 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych.

Wczoraj odnotowano 528 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. To wzrost o ponad 50 proc. w porównaniu do poprzedniego piątku. Według wczorajszych danych w ciągu ostatniej doby zmarło 8 osób.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek, że w gronie w pełni zaszczepionych osób po upływie 14 dni od pełnego zaszczepienia, było 11 398 przypadków zakażenia, czyli zaledwie 0,06 proc. Z kolei spośród wszystkich zanotowanych przypadków zgonów osób z koronawirusem 1,69 proc. to osoby zakażone po upływie 14 dni od pełnego zaszczepienia.



Z danych przekazanych przez MZ wynika, że od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką w Polsce wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się 1 403 286 osób.



Od początku rozpoczęcia szczepienia drugą dawką w Polsce zmarło 39 365 osób. Liczba zgonów wśród osób w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki wynosi 668.



Resort zdrowia w piątek przestrzegał też przed fałszywymi certyfikatami szczepień. Oferty fałszywych unijnych certyfikatów covid lub negatywnego testu na obecność koronawirusa widnieją w internecie na lokalnych serwisach ogłoszeniowych. Wystarczy zapłacić 250 zł aby - według oferujących - zostać wpisanym do Internetowego Konta Pacjenta jako zaszczepiony preparatem firmy Johnson & Johnson.



MZ nie rekomenduje praktyk posługiwania się takimi dokumentami "ponieważ system wydawania certyfikatów w Polsce jest oparty na indywidualnych identyfikatorach dokumentów, które są poddawane weryfikacji w momencie okazania". "Potwierdzana jest także tożsamość posiadacza takiego certyfikatu. Szanse na to, że sfałszowany dokument spełni kryteria weryfikacji są niskie" - podkreślono.