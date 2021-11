Lekarstwa na Covid dają nadzieję na opanowanie pandemii, zapowiadają eksperci. Wraz ze szczepionkami mogą sprawić, że pandemia stopniowo przestanie być tak groźna. Trzeba będzie jednak na te leki jeszcze poczekać, a ceny nie będą niskie.

Po zakończeniu obecnej fali spowodowanej przez wariant delta koronawirusa pandemia przestanie być problemem - nie wyklucza były komisarz amerykańskiej Agencji Leków i Żywności. Scott Gotlieb wyjaśnia, że jego zdaniem koronawiurs nadal będzie obecny, ale nie będzie już stwarzał takiego zagrożenia dla zdrowia ani problemów dla społeczeństw, bo nie będą potrzebne lockdowny i inne ograniczenia.



W zeszłym tygodniu najpierw koncern Merck uzyskał zgodę brytyjskiego rządu na stosowanie Molnupilaviru, a potem koncern Pfizer ogłosił wyniki testów swojego specyfiku nazwanego Paxlivir. Te leki muszą jednak najpierw nie tylko uzyskać certyfikaty, ale też być produkowane w odpowiednich ilościach, a będzie kolejka chętnych. Już wiadomo o prawie stu krajach, które są zainteresowanie zakupem.





Dwa lekarstwa

"Z zapartym tchem obserwujemy pojawienie się tego leku. Po pierwsze dlatego, że jego skuteczność to 89 procent, to wysoki wynik. Mówimy tu o 89 procentowym zmniejszeniu liczby hospitalizacji i zgonów wśród osób z objawami. Po drugie to lekarstwo ma postać tabletek, a więc jest łatwe do stosowania" - mówi specjalistka chorób zakaźnych w Columbia School of Public Health Jesssica Justman.



"Tym samym ludzie mogą mieć to lekarstwo w swoich szafkach z lekarstwami. Kiedy okaże się, że mają objawy i pozytywny wynik testu, to mogą od razu zacząć je brać i dzięki temu nie pójdą do szpitala" - dodaje ekspertka w wywiadzie dla agencji Reutera.



Prezes Pfizera Albert Bourla zapowiedział już, że przed końcem roku firma wyprodukuje 180 tysięcy opakowań Paxliviru, a w przyszłym roku na rynek powinno trafić od 50 do nawet 100 milionów takich zapewniających pełną, czyli kilkudniową terapię kompletów. To oznacza, że na powszechną dostępność tego lekarstwa trzeba będzie jeszcze poczekać, chociaż można liczyć na to, że pojawią się kolejne podobne specyfiki. Chińska prasa pisze chociażby, że naukowcy z w Chinach są bliscy ogłoszenia podobnego sukcesu.



Kiedy lekarstwa w Polsce?

Wiadomo, że prawie sto krajów już jest zainteresowanych zakupem amerykańskich lekarstw, więc - przynajmniej w pierwszych miesiącach - środków na Covid zapewne będzie brakować. Według specjalistów, najpewniej na początek dostępne będą tylko dla osób starszych i szczególnie narażonych: z chorobami współistniejącymi lub mocno otyłych.



W piątek premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że Polska jest wśród krajów, które już kontraktują lekarstwa na Covid. Nie jest jasne, o którym specyfiku mówił szef rządu, ale można się domyślać, że o leku koncernu Merck, bo Mateusz Morawiecki wspomniał "niestety Europejska Agencja Leków jeszcze nie wydała zezwolenia na stosowanie". Raczej więc nie chodzi o lekarstwo Pfizera, o którym informacje pojawiły się dopiero w piątek i które nie zostało nawet jeszcze zgłoszone do amerykańskiej Agencji FDA dopuszczającej leki na rynek w USA.

Ile będą kosztować?

Tanio nie będzie. Lek firmy Merck ma kosztować prawie trzy tysiące złotych za pojedynczą terapię. Oznacza to, że gdyby mieli dostawać go w Polsce wszyscy z pozytywnymi wynikami testów, to teraz - codziennie - trzeba by było dostarczyć im leków za 50 mln złotych.



Nie ma co liczyć na to, że środek produkowany przez koncern Pfizer będzie tańszy, szczególnie biorąc pod uwagę wstępnie ocenianą wyższą skuteczność tego preparatu.



Producenci tych leków mogą zatem liczyć na bajeczne zyski. Według szacunków eksperta z Harvardu, koszt produkcji pojedynczego opakowania nie będzie większy niż 20 dolarów. Nawet dodając do tego koszty badań, bo promocja nie jest potrzebna, widać że koncerny farmaceutyczne nie mają oporów, by uzyskać na tych lekach wielokrotną "przebitkę".



Pacjenci za to nie zapłacą, bo te leki powinny być refundowane, ale rządy, czyli podatnicy, słono za to zapłacą.