Premier Mateusz Morawiecki przekazał w trakcie konferencji prasowej, że Polska zakontraktowała lek na Covid-19. „Niestety, Europejska Agencja Leków jeszcze nie zatwierdziła ostatecznie tych leków” – powiedział.

Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP

Morawiecki powiedział o tym w czasie konferencji prasowej w Ząbkach. Dziś przeprowadziliśmy dyskusję dotycząca jak najszybszego nabycia leków. To dobre wiadomości, które spływają ze świata. Niemniej jednak Europejska Agencja Leków jeszcze nie zatwierdziła ostatecznie leków proponowanych przez firmy, które już je wyprodukował - stwierdził premier.

Mam nadzieję, że to nastąpi lada dzień, lada tydzień. Polska zakontraktowała te leki, które jeszcze nie są w obiegu i które, mam nadzieję, uratują znaczną liczbę istnień ludzkich - dodał.

Premier dodał, że poza tym Polska zamawia te leki, które już obecnie są stosowane w terapii niektórych chorych z COVID-19, np. remdesivir





Lek na Covid-19 dopuszczony w Wielkiej Brytanii

Wczoraj brytyjski regulator leków wydał warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do użycia opracowanej przez firmę Merck tabletki, która skutecznie leczy Covid-19. Wielka Brytania jest pierwszym krajem na świecie, gdzie będzie ona stosowana.

Lek o nazwie molnupiravir może być podawany osobom powyżej 18. roku życia, u których test potwierdził obecność koronawirusa i które mają co najmniej jeden czynnik ryzyka rozwoju ciężkiego przebiegu choroby. Ma być przyjmowany doustnie dwa razy dziennie przez pięć dni przez osoby, u których przebieg Covid-19 ma łagodną do umiarkowanej postaci, czyli nie wymagają hospitalizacji.



Dzisiaj jest historyczny dzień dla naszego kraju, gdyż Wielka Brytania jest pierwszym krajem na świecie, który zatwierdził lek antywirusowy przeciw Covid-19, który może być przyjmowany w domu. Pracujemy pełną parą w rządzie i razem z NHS (publiczną służbą zdrowia - PAP), aby określić plany podawania molnupiraviru pacjentom tak szybko, jak to możliwe - oświadczył brytyjski minister zdrowia Sajid Javid.

Molnupiravir jest obecnie w trakcie procesu zatwierdzania przez organy regulacyjne w USA, Unii Europejskiej i w innych krajach. Jak wskazują lekarze, tabletka, która redukuje objawy i przyspiesza powrót do zdrowia, może być szczególnie istotna w przypadku ludzi nie reagujących dobrze na szczepienia. Może też okazać się przełomowa, zmniejszając obciążenie szpitali, co pomoże ograniczyć pandemię w biedniejszych krajach ze słabymi systemami opieki zdrowotnej.