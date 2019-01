Na swoich Facebookach nie piszcie rzeczy, które są językiem pogardy, nie obrażajcie ludzi, nie napędzajcie tej spirali – zaapelował lider WOŚP Jerzy Owsiak, zwracając się do polityków wszystkich ugrupowań. Łatwo jest nie używać mowy nienawiści – dodał.

Jerzy Owsiak / Jacek Turczyk / PAP

Owsiak dziękował za okazane wsparcie po tym, jak po ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zapowiedział rezygnację z funkcji prezesa Fundacji WOŚP. W sobotę lider WOŚP poinformował, że wraca do bycia prezesem fundacji.

Podczas konferencji prasowej lider WOŚP zwracał uwagę na odbywające się w ostatnich dniach marsze i zgromadzenia przeciw mowie nienawiści.

Nie chcemy się mieszać w politykę, naprawdę robimy wszystko, żeby unikać tej polityki. Samo zbieranie pieniędzy już jest polityką i staram się mieć język "przycięty", chociaż jest trudno nieraz, ale bądźmy wszyscy bez względu na przynależność polityczną, przeciwko temu językowi pogardy, językowi nienawiści - powiedział.

Pan premier (Mateusz) Morawiecki też powiedział to bardzo wyraźnie i, panie premierze, trzymamy pana za słowo. To pan ma na to wpływ największy, jako premier tego kraju, żeby nie pozwalać nawet na słowo, które będzie słowem nienawiści. To wy, posłowie, macie prawo o tym mówić najwięcej i przerywać każde przemówienie, które jest przesiąknięte słowami nienawiści i pogardy - powiedział Owsiak.

My Polacy jesteśmy obserwatorami tego wszystkiego. Nie wejdziemy do Sejmu, bo nawet do niego trudno wejść, jest otoczony, zamknięty, szkoda. Ale to wy, politycy wszystkich opcji, teraz musicie zrobić coś, co będzie prawdziwe. A my Polacy na to patrzymy. Możecie mówić, opowiadać różne słodkie słowa, ale to teraz jest rzecz najprostsza, jaka może być. Trudno jest podejmować decyzje, ustawy, trudno jest nieraz głosować, trudno się o pewne rzeczy spierać, ale łatwo jest - i bardzo prostym będzie - nie używać mowy nienawiści. Na swoich Facebookach, panie i panowie, nie piszcie rzeczy, które są językiem pogardy. Nie obrażajcie ludzi. Nie napędzajcie tej spirali, która później na Facebooku zaczyna się rozkręcać - zaapelował lider WOŚP.