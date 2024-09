09:04

Do godz. 5 we wtorek zbiornik Racibórz Dolny przyjął ok. 144 mln m sześc. wody, co stanowi 78 proc. jego pojemności - podał we wtorek Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. W nocy konieczne było uszczelnienie wysięku na przedpolu zbiornika.

08:58

Premier Donald Tusk zapowiedział, że kolejne spotkanie sztabu kryzysowego we Wrocławiu odbędzie się we wtorek o godz. 18.

Szef rządu zapowiedział podczas porannego zebrania sztabu we Wrocławiu, że w ciągu dnia będzie jeździł po województwie dolnośląskim, a wieczorem zaraportuje efekt swoich wizji lokalnych.

08:55

Wrocławskie zoo apeluje o pomoc. "Kochani, potrzebujemy Waszej pomocy. Jeżeli macie możliwość i wolne ręce do pracy, to pomóżcie nam ładować piach do worków. Czekamy na pierwszych 50 osób od godziny 10:00 przy bramie służbowej od ul. Wróblewskiego. My, jak i nasze zwierzęta będziemy niezmiernie wdzięczni za Waszą pomoc" - napisano na profilu wrocławskiego ogrodu zoologicznego.

08:52

Z wielką wodą walczy też Bolesławiec. Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak informuje, że most przy ul. Mostowej został otwarty.

08:50

Woda powoli opada i pokazuje ogrom zniszczeń, jakie wyrządziła powódź - sytuacja w Głuchołazach nadal jest dramatyczna. Miejscowość straciła park zdrojowy czy stadion, ucierpiało także centrum miasta.

O sytuacji w Głuchołazach opowiada reporter RMF FM Paweł Konieczny. Jak informuje, w mediach społecznościowych są prośby i apele o pomoc. Pilnie potrzebna jest woda pitna, żywność, czy suchy prowiant. Mieszkańcy proszą też o konserwy, zupki instant oraz środki czystości, mopy, kalosze, łopaty, rękawice, ubrania i bieliznę. Jak mówią - to wszystko jest obecnie na wagę złota. Miasto uruchomiło specjalne konto bankowe, na które można wpłacać pieniądze na doprowadzenie Głuchołaz nie tyle do świetności, ale do podstawowego użytku. Krajobraz jeszcze do niedawna perełki gór opawskich jest przerażający.

08:46

Sytuacja jest ciągle trudna, ale wyrwy są uzupełniane. Jesteśmy dobrej myśli - tak o dramatycznej walce Nysy o obronę miasta przed zalaniem mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Jak powiedział, fala powodziowa na Odrze powinna przejść przez Opole i Wrocław bez dokonania zniszczeń w tych miastach.

08:45

Władze Wrocławia udostępniły mieszkańcom wiadukt do bezpiecznego zaparkowania swoich samochodów.

/ Maciej Kulczyński / PAP

08:36

Pieszy ciąg komunikacyjny pod Mostem Pokoju we Wrocławiu został zamknięty - informuje policja. "Zachowaj ostrożność i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa wyznaczonych przez służby. Od godz. 8.30 ZDiUM rozpocznie demontaż balustrad" - zakomunikowano.