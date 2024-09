Za niesamowitą walkę mieszkańców podziękował też urząd miasta. "Mieszkańcy, dziękujemy za Waszą nieocenioną pomoc" - napisano na Facebooku.

"Brawo mieszkańcy, brawo ludzie, wygraliście", "jesteście wielcy, miasto jest wasze", "wszystkim bohaterom, obrońcom miasta Nysy składam podziękowanie. To co zobaczyłam wywołało ogromne łzy. Jesteście wielcy" - między innymi takie komentarze pojawiły się pod wpisem.

Nysa uratowana od najgorszego

Można powiedzieć, że Nysa jest uratowana od najgorszego. Jeżeli utrzyma się zmniejszony odpływ wody ze zbiornika Nysa, to miejscowość jest bezpieczna – powiedziała podczas wtorkowego posiedzenia sztabu kryzysowego z udziałem premiera wojewoda opolska Monika Jurek.

W nocy trwała walka o utrzymanie Nysy. We wszystkich trzech miejscach prace związane z umocnieniem wału zostały zakończone. Śmigłowce już nie pracują w tym miejscu. Zrzucanie wielkich worków bardzo pomogło. Doszło do zmniejszono odpływu wody ze zbiornika retencyjnego Nysa do 800 m sześc. na sekundę. Jeżeli ten poziom się utrzyma lub jeszcze zmniejszy, to można się cieszyć bezpieczeństwem Nysy" – powiedziała wojewoda.

Walka o utrzymanie wału

Walka o utrzymanie wału wzdłuż ulicy Wyspiańskiego w Nysie trwała od poniedziałku. Po otrzymaniu informacji o jego rozmyciu burmistrz ogłosił natychmiastową ewakuację mieszkańców 44-tysięcznego miasta.

Około północy z poniedziałku na wtorek rozpoczęła się ponowna akcja zrzucania ze śmigłowców tzw. big-bagów, które miały załatać uszkodzony wał na Nysie Kłodzkiej. Na miejsce przyleciały dwa wojskowe śmigłowce Mi-17, które w miejsce uszkodzenia wału przeciwpowodziowego zrzucały worki z piaskiem.

Na wale pracowali strażacy, ale także liczni mieszkańcy Nysy, którzy workami z piaskiem umacniali uszkodzone miejsce.

Polska walczy ze skutkami wielkiej powodzi od soboty. Największe spustoszenie żywioł wywołał na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie.