​Niepokojące doniesienia napłynęły z Raciborza, gdzie w nocy z poniedziałku na wtorek doszło do przesiąku zbiornika retencyjnego, który ma uchronić przed zalaniem między innymi Opole i Wrocław. Prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska zapewniła podczas posiedzenia sztabu kryzysowego, że służby uporały się z tym problemem.

Zbiornik Racibórz Dolny w Raciborzu na zdjęciu z 16 września br. / Michał Meissner / PAP

W nocy z poniedziałku na wtorek wykryto przesiąk zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny w Raciborzu, który ma chronić przed zalaniem m.in. Opole i Wrocław.

We wtorek rano we Wrocławiu zorganizowano posiedzenie sztabu kryzysowego, podczas którego prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska zapewniła, że służby uporały się z tym problemem.

Rzeczywiście, mieliśmy w nocy przesięk - przyznała. Zostało o godz. 23:00 zawiadomione wojewódzkie centrum kryzysowe i dzięki sprawnej akcji i włączeniu do tego służb, wojska udało się ten przeciek geowłókniną ustabilizować i zabezpieczyć - dodała.

Kopczyńska poinformowała, że wojsko zrobiło rekonesans całego obwałowania zbiornika i nie stwierdziło żadnych naruszeń. W tej chwili jest bezpiecznie, zbiornik piętrzy. Ja mam sygnał, że w tej chwili Racibórz pracuje normalnie i nie ma zagrożenia - zaznaczyła.

Do sprawy odniósł się też wojewoda śląski Marek Wójcik, który poinformował, że naprawa przesięku trwała sześć godzin. Pracownicy Wód Polski, strażacy i WOT zabezpieczyli miejsce zdarzenia poprzez ułożenie geowłókniny i 26 big-bagów. Teren był dość trudny, dlatego że podmokły, natomiast udało się dość sprawnie tę akcję przeprowadzić - przekazał podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podał we wtorek, że do godz. 5:00 zbiornik Racibórz Dolny przyjął ok. 144 mln metrów sześciennych wody, co stanowi 78 proc. jego pojemności.

Superzbiornik w Raciborzu

Budowę suchego zbiornika w Raciborzu ukończono na przełomie maja i czerwca 2020 roku. Zajmuje on powierzchnię 26 kilometrów kwadratowych, a jego projektowa pojemność wynosi 185 mln metrów sześciennych.

Długość zapór zbiornika wynosi ponad 20 kilometrów. Koszt inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej, Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz budżetu Państwa wyniósł ok. 2 mld złotych.

Zbiornik po raz pierwszy piętrzył wodę już w październiku 2020 roku. Ze zbiornikiem Racibórz współpracuje położony powyżej polder Buków, którego pojemność powodziowa sięga 57 milionów metrów sześciennych. W części niesterowalnej rozpoczął on spiętrzanie wody w sobotę.