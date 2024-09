"Dziś nie jest dobry moment na rozliczenia. Obserwuję różnego rodzaju połajanki, patrzę na to krytycznie" - mówił Bogdan Zdrojewski, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej, były prezydent Wrocławia, w Popołudniowej rozmowie w RMF FM i internetowym Radiu RMF24. "Czego się obawiam w przypadku Wrocławia, to nie fali szczytowej, ale nieprzewidzianych zdarzeń, że wały nie wytrzymają, że jakieś urządzenie hydrotechniczne zostanie rozwalone" - mówił gość Piotra Salaka.

Zachód i południe Polski walczą z powodzią. Bogdan Zdrojewski był prezydentem Wrocławia w czasie powodzi tysiąclecia w 1997 roku.

Gdyby w 1997 roku istniał zbiornik Racibórz, skalę problemów mielibyśmy znacznie mniejszą - mówił Zdrojewski.

Pamiętajmy, że to nie sama ilość wody decyduje, ale moment zgarniania nadwyżki. Dla Wrocławia w 1997 roku katastrofalne było połączenie fal kulminacyjnych Odry i Nysy - wyjaśnił były prezydent tego miasta.

Przyznał, że nie jest teraz spokojny o Wrocław. Trzeba wybierać scenariusz pesymistyczny, wtedy wiemy, że damy radę - mówił były prezydent. W sytuacji powodziowej i zagrożenia miasta ważny jest monitoring, obserwacja i szybkie reagowanie - dodał Zdrojewski.

Czego się obawiam najbardziej w przypadku Wrocławia, to nie fali szczytowej, ale nieprzewidzianych zdarzeń, że wały nie wytrzymają, że jakieś urządzenie hydrotechniczne zostanie rozwalone - powiedział Bogdan Zdrojewski.

Pytania o Kłodzko

Salak pytał Zdrojewskiego także o jego rodzinne Kłodzko, zniszczone przez powódź. I o to, jak w takich regionach zapobiegać powodziom. Tej powodzi trudno było uniknąć, ale można było ograniczyć jej skalę, lepszym przygotowaniem, niepodejmowaniem też pewnych decyzji - odparł Zdrojewski. Tu wskazał na wycinkę lasów, betonozę, wysoki stopień zurbanizowania, zbytnie regulowanie rzek i strumieni.

Budowa zapór w rejonach górskich to też zadanie kosztowne, te zapory niszczą krajobraz, niektóre zbiorniki wymagają przesiedleń, to złożona problematyka. Jeśli nie popatrzy się na to jako na zagadnienie wieloskładnikowe, to nie uzyska się efektu w postaci ograniczenia skali zniszczeń - mówił Zdrojewski.

To nie jest dobry moment na rozliczenia

Zapytany przez Piotra Salaka o chaos informacyjny w czasie obecnej powodzi odparł: W 1997 roku miałem niedomiar informacji, teraz mamy nadwyżkę informacji. (...). Dziś nie jest dobry moment na rozliczenia, obserwuję różnego rodzaju połajanki, patrzę na to krytycznie (...). Musimy współpracować, a nie różnić się politycznie, to nie jest ten moment - powiedział Zdrojewski.

