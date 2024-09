Wieczorem do Oławy przyjechał Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej. "Jesteście prawdziwymi bohaterami, którzy nie szczędząc sił, pomagają potrzebującym. Nigdy nie dość podziękowań - za to, co robicie na co dzień oraz teraz, w tych trudnych chwilach. Dziękujemy - powiedział wicepremier do żołnierzy i strażakami umacniających wały przy Odrze.

W poniedziałek starosta powiatu oławskiego Marek Szponar zdecydował o ewakuacji dzielnic Zwierzyniec Duży i Zaodrze. Ewakuację zarządzono również w dwóch miejscowościach koło Oławy (woj. dolnośląskie), gdzie zapadła decyzja o zalaniu polderu Oława-Lipki. Do czwartku w Oławie będą zamknięte szkoły.