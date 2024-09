Pojawiła się druga wyrwa w wale przeciwpowodziowym w Nysie - przekazał RMF FM przed godziną 5 kapitan Dariusz Pryga z nyskiej straży pożarnej. Trwa podnoszenie wałów na Marszowicach we Wrocławiu. W związku z przelewaniem się wody na wałach przeciwpowodziowych burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara zaapelował do mieszkańców o ewakuację. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo z sytuacji powodziowej w Polsce.

Nocna walka z powodzią w Nysie / Starostwo Powiatowe w Nysie /

Najgorsza sytuacja powodziowa jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie

Druga wyrwa na wale przeciwpowodziowym w Nysie, walka mieszkańców o miasto

Niepokojące wieści z Wrocławia. Podnoszenie wałów na Marszowicach

Otwarto polder koło Wrocławia, dwie wsie zostaną zalane

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara zaapelował do mieszkańców o ewakuację

Rząd wprowadził w poniedziałek stan klęski żywiołowej

05:09

Na 76 stacjach hydrologicznych, głównie w południowo-zachodniej Polsce w nocy z poniedziałku na wtorek przekroczone były stany alarmowe, na 40 kolejnych - stany ostrzegawcze - poinformowało IMGW.

Na Odrze stany alarmowe to stacje: Chałupki, Olza, Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia, Koźle, Krapkowice, Opole-Groszowice, ujście Nysy Kłodzkiej, Brzeg, Oława i Ścinawa. Na Nysie Kłodzkiej stan alarmowy został przekroczony na stacjach: Kłodzko, Bardo, Nysa, Kopice i Skorogoszcz. Na Bystrzycy woda powyżej stanu alarmowego poziom była w Lubachowie, Kraskowie, Mietkowie i Jarnołtowie.

W Łażanach i Bogdaszowicach powyżej stanu alarmowego była rzeka Strzegomka. Kaczawa powyżej stanu alarmowego była na stacjach: Świerzawa, Dunino i Piątnica. Rzeka Bóbr przekroczyła stan alarmowy na stacjach: Wojanów, Jelenia Góra, Pilchowice, Dąbrowa Bolesławiecka, Szprotawa i Żagań. W Jeleniej Górze powyżej stanu alarmowego była również rzeka Kamienna.

Kwisa przekroczyła stan alarmowy w Leśnej, Nowogrodźcu i Łozach. Nysa Łużycka powyżej poziomu alarmowego była w Zgorzelcu i Przewozie.

Na Wiśle stan alarmowy został przekroczony Jawiszowicach i Bieruniu Nowym, na Warcie - w Mstowie.

W nocy z poniedziałku na wtorek stany ostrzegawcze były notowane na 40 stacjach hydrologicznych. To m.in. Odra w Brzegu Dolnym, Malczycach i Głogowie, Bóbr na stacjach Błażkowa, Kamienna Góra i Nowogród Bobrzański oraz Kwisa w Mirsku i Gryfowie Śląskim. Na Wiśle powyżej stanu ostrzegawczego były stacje hydrologiczne w Pustyni i Sierosławicach, na Sole - w Oświęcimiu.

04:45

Pojawiły się nowe problemy z wałem przeciwpowodziowym, który wspólnie ze służbami umacniali mieszkańcy Nysy.

Mamy drugą wyrwę w wale. Przedtem była mała - jest już duża - powiedział RMF FM kapitan Dariusz Pryga z nyskiej straży pożarnej. Jak dodał, w umacnianie wału nadal zaangażowane są wojskowe helikoptery MI-17, z których zrzucane są wielkie worki z piaskiem.

04:41

40 tysięcy worków z piaskiem zostanie wykorzystanych do podniesienia korony wałów na Marszowicach we Wrocławiu. Chodzi o to, by zabezpieczyć osiedla Marszowice 1 i Marszowice 2 przed możliwym wylaniem Bystrzycy.

04:30

Mamy nadzieję, że Nysa się uratuje przed zalaniem. To najważniejsza noc w XXI-wiecznej historii miasta - podkreślał w nocy w rozmowie z RMF FM burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz. Chwalił mieszkańców miasta za ogromne zaangażowanie w umacnianie uszkodzonego wału. Jeszcze kilka minut temu na wale było ok. 2 tysięcy ludzi - kobiet, mężczyzn, dzieci, starszych - wyliczał. Ogromne zaangażowanie, ogromna miłość do miasta. Wszyscy chcemy, żeby miasto przeżyło - mówił Kolbiarz w RMF FM.

04:30

Trwa dramatyczna walka o wał przeciwpowodziowy w Nysie. Jak przekazał RMF FM Dariusz Pryga z nyskiej komendy straży pożarnej, na miejscu działają już śmigłowce.

Dwa śmigłowce MI-17 będą zrzucały big bagi wypełnione kostką brukową oraz workami z piaskiem. Bardzo w to wierzę, że się uda - mówił RMF FM Pryga.

04:28

Policja wzywa mieszkańców dwóch miejscowości - Starego Górnika i Starego Otoka koło Wrocławia - do natychmiastowej ewakuacji. To efekt decyzji o otwarciu polderu Oława-Lipki. Oznacza ona, że w ciągu kilkunastu godzin woda z rzeki wyleje się na lasy i pola w okolicach Oławy, a potem także dwie wsie, w których mieszka ponad 300 osób.

Drogi dojazdowe do tych miejscowości będą zalane. Tej nocy będą zamykane drogi Oława-Jelcz i Oława-Janików. Na tych drogach znajdują się szandory, które musimy zamknąć - tłumaczył w RMF FM kpt. Tomasz Woźnica z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie.