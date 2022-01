"Jestem wdową samotnie wychowującą 12-letnią córkę. Co mam zrobić, aby w przyszłym roku przy rozliczeniu PIT za 2022 r nie musieć dopłacać podatku?"- to treść jednego z wielu maili, jaki wpadł do naszej skrzynki fakty@rmf.fm, w trakcie akcji RMF FM "Polski Ład - Rozwiewamy wątpliwości". Stworzyliśmy zespół ekspertów złożony z urzędników Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Krajowej Administracji Skarbowej. To oni odpowiadali na Wasze pytania, dotyczące rozliczania się z podatków przez rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Jak rodzic samotnie wychowujący dziecko ma rozliczyć się z podatku zgodnie Polskim Ładem (zdjęcie ilustracyjne) /shutterstock /





Polski Ład - co to jest

Co m.in. zakłada Polski Ład? Wzrost kwoty wolnej do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego do 120 tys. złotych. Zmiany w składce zdrowotnej i ryczałcie. Nowe ulgi podatkowe, m.in. dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów i osób powracających do Polski.

Polski Ład to podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł (jej odpowiednik to 5,1 tys. zł rocznej kwoty zmniejszającej podatek). Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Jeszcze w zeszłym roku wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi 425 zł (1/12 z 5100 zł).

Od 2022 r. obowiązuje wyższy próg podatkowy, który został podniesiony z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł. Oznacza to, że do podstawy obliczenia podatku, nieprzekraczającej 120 tys. zł, stosuje się 17 proc. stawkę podatku. Dopiero do nadwyżki ponad tę kwotę podatek oblicza się według stawki 32 proc.

Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 5,1 tys. zł odliczana jest zarówno w rocznym obliczeniu podatku według skali podatkowej (w PIT-36, PIT-36S, PIT-37, PIT-40A) jak i przy obliczaniu zaliczek na podatek w trakcie roku.

Jest stosowana niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów.

Polski Ład - Wy zadajecie pytanie, eksperci odpowiadają

Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie? Czy odprawa emerytalna wliczana jest do limitu dochodu ulgi dla klasy średniej? Co zmieni się w deklaracji PIT 2? Jak zmieni się wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych? Co z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę?

Wątpliwości i pytania dotyczące rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie wydają się nie mieć końca. Część z nich dotyczy rodziców, samotnie wychowujących dzieci.

Wątpliwości związane z zapisami rządowego Polskiego Ładu wyjaśniają eksperci KAS, ZUS i Ministerstwa Finansów.

Cytat Jestem wdową samotnie wychowującą 12-letnią córkę. Na córkę otrzymuję rentę rodzinną w wysokości ok 1 300 brutto. Oprócz tego, ja pracuję na pełen etat i otrzymuję wynagrodzenie ok. 4 100 brutto. Co mam zrobić, aby w przyszłym roku, przy rozliczeniu PIT za 2022 r nie musieć dopłacać podatku? Zapytała Słuchaczka Anna.

Odpowiada Anna Turek, ekspert skarbowy Krajowej Administracji Skarbowej:

Dla osób samotnie wychowujących dzieci w Polskim Ładzie przewidziano nowy sposób rozliczeń. Jest to ulga 1 500 złotych odliczona od podatku, nie jak do tej pory - dzielenie dochodów na pół i rozliczanie tak, jak z mężem czy żoną. W tym momencie jest to odliczenie od podatku 1 500 złotych i to spowoduje, że będzie podatek pomniejszony o tę kwotę.

W praktyce podatnik otrzyma zwrot podatku w wysokości 1 500 złotych, jeżeli tyle lub więcej podatku zostało zapłacone. Jeżeli mniej, zwrot będzie do wysokości pobranego podatku.

Zarobki w wysokości 4 100 zł nie uprawniają do korzystania z ulgi dla klasy średniej. 5 701 zł to jest dolny próg. Taka osoba nic nie traci. Dodatkowo jest ulga na dzieci, więc składki społeczne i zdrowotne można odliczyć, korzystając dodatkowo z ulgi na dzieci.