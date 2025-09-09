Koszykarze reprezentacji Polski przegrali w Rydze z Turcją 77:91 w ćwierćfinale mistrzostw Europy i odpadli z rywalizacji. Biało-Czerwoni nie powtórzą zatem sukcesu sprzed trzech lat, jakim niewątpliwie było zajęcie czwartego miejsca.

Turek Adem Bona (L) i Polak Dominik Olejniczak (P) podczas meczu ćwierćfinałowego mistrzostw Europy / TOMS KALNINS / PAP/EPA

W 1/8 finału polscy koszykarze pokonali Bośnię i Hercegowinę 80:72, zaś Turcja była lepsza od Szwecji (85:79).

Wygrywając z Polską, Turcja awansowała do półfinału po raz pierwszy od 2001 roku. Jej rywala wyłoni wieczorne spotkanie Grecja - Litwa.

Dzisiejszy triumf to siódma wygrana z rzędu w turnieju zespołu trenera Ergina Atamana, trzykrotnego mistrza Euroligi.