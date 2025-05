Polscy koszykarze trafili do grupy F eliminacji mistrzostw świata 2027. Rywalem Biało-Czerwonych będzie m.in. Łotwa, piąta drużyna mundialu 2024 i współgospodarz, tak jak Polacy, sierpniowego Eurobasketu. Losowanie odbyło się w Dausze.

Aleksander Balcerowski / Piotr Matusewicz / East News

Pozostałe dwie drużyny to zespoły z prekwalifikacji w grupie C (Bułgaria, Holandia, Austria).

Drużyny europejskie - 24 uczestników sierpniowych ME oraz osiem ekip, które awansują z prekwalifikacji, zostały przydzielone do ośmiu czterozespołowych grup na podstawie rozstawienia z rankingu FIBA. 32 zespoły będą rywalizować w dwóch etapach kwalifikacji o 12 miejsc w mundialu.

Polskę przydzielono do trzeciego koszyka, zaś Łotwę do drugiego. W najwyższym znalazły się: mistrz świata Niemcy, wicemistrz Serbia, srebrny medalista olimpijski Francja oraz mistrz Europy Hiszpania. Zespoły z tego koszyka nie były w puli drużyn losowanych do Polski.

Ponadto rywalem reprezentacji Biało-Czerwonych będą zwycięzca i druga drużyna z prekwalifikacji w grupie C. W tym gronie są Bułgaria, Holandia oraz Austria.

Gospodarze zadbali o doborowy skład ekipy losującej. Byli w tym gronie m.in. słynny biegacz długodystansowy Brytyjczyk Mo Farah, czterokrotny mistrz olimpijski, z dubletem złotych medali w Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016) na 5000 i 10 000 m oraz Katarczyk Mutaz Essa Barshim, czterokrotny medalista olimpijski w skoku wzwyż, w tym złoty z Tokio (2021), którego do 2020 roku prowadził Polak Stanisław Szczyrba.

Pierwszy etap eliminacji rozpocznie się w listopadzie, a zakończy w lipcu 2026 r. Awans do drugiego etapu wywalczą po trzy najlepsze zespoły, które stworzą nowe cztery grupy krzyżując się z rywalami według klucza: A i B (gr. I), C i D (gr. J), E i F (gr. K), G i H (gr. L). Potencjalni rywale Biało-Czerwonych w drugim etapie to zespoły z grupy E, w której znalazły się: Niemcy, Izrael, Cypr i zwycięzca prekwalifikacji z grupy D. W tym etapie walka potrwa od sierpnia 2026 do marca 2027. Awans do MŚ w Katarze (27 sierpnia - 12 września 2027) wywalczą po trzy najlepsze zespoły z czterech grup z II etapu.

Polska, ósma drużyna MŚ 2019 w Chinach, do czempionatu globu w 2024 r. nie zakwalifikowała się. Odpadła już po pierwszym etapie kwalifikacji europejskich, przegrywając w grupie bezpośrednią rywalizację z Estonią. To spowodowało, że Polacy musieli uczestniczyć w prekwalifikacjach do Eurobasketu 2025 i wywalczyli je sportowo. W konsekwencji wycofania się Ukrainy z organizacji ME Polska otrzymała prawa do goszczenia jednej z grup ME - rywalizacja odbędzie się w Katowicach.

Obecni w Dausze byli m.in. gwiazdy światowej koszykówki Niemiec Dirk Nowitzki, Amerykanin Carmelo Anthony czy Hiszpan Jorge Garbajosa, obecnie prezydent strefy europejskiej FIBA.

Podział na grupy I etapu eliminacji MŚ 2027 w strefie europejskiej:

Grupa A: Hiszpania, Gruzja, druga ekipa z prekwalifikacji w gr. D (Chorwacja, Dania, Norwegia), zwycięzca prekwalifikacji w gr. A (Ukraina, Słowacja, Szwajcaria)

Grupa B: Grecja, Czarnogóra, Portugalia, zwycięzca prekwalifikacji w gr. B (Węgry, Macedonia Płn., Rumunia)

Grupa C: Serbia, Turcja, Bośnia i Hercegowina, druga ekipa prekwalifikacji z gr. A (Ukraina, Słowacja, Szwajcaria)

Grupa D: Litwa, Włochy, Wielka Brytania, Islandia

Grupa E: Niemcy, Izrael, Cypr, zwycięzca prekwalifikacji z gr. D (Chorwacja, Dania, Norwegia)

Grupa F: POLSKA, Łotwa, zwycięzca i druga drużyna prekwalifikacji z gr. C (Austria, Holandia, Bułgaria)

Grupa G: Francja, Belgia, Finlandia, druga ekipa prekwalifikacji z gr. B (Węgry, Macedonia Płn., Rumunia)

Grupa H: Słowenia, Czechy, Szwecja, Estonia.