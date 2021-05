Reprezentacja Polski koszykarzy już 4 czerwca w Arenie Gliwice rozpocznie przygotowania do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. Kadra weźmie udział w turnieju towarzyskim Energa Cup, a także rozegra trzy inne mecze sparingowe.

/ Wojciech Figurski/400mm.pl /

W ramach przygotowań w Arenie Gliwice drużyna prowadzona przez trenera Mike’a Taylora rozegra pięć meczów sparingowych. Ważnym etapem będzie dwudniowy turniej Energa Cup 2021, który zostanie rozegrany 12 i 13 czerwca. Najpierw Biało-Czerwoni zagrają z Meksykiem, a następnego dnia zmierzą się z Rosją lub Tunezją. Później, 16 czerwca, kadra podejmie Tunezję, a 22 i 23 rozegra dwumecz z Brazylią. Wszyscy przeciwnicy będą brali udział w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Splicie w Chorwacji.

"Gliwice kochają koszykówkę"

"Arena Gliwice, a także samo miasto Gliwice to już sprawdzony gospodarz meczów reprezentacji Polski. Wcześniej w tej hali rozgrywaliśmy mecze kwalifikacyjne do mistrzostw Europy i byliśmy bardzo zadowoleni z obiektu, a także świetnych warunków treningowych. W czasach pandemii koronawirusa priorytetem dla nas była możliwość zapewnienia kadrze miejsca, w którym bez podróżowania będzie można odpowiednio przygotować się do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich, włączając w to mecze towarzyskie z silnymi przeciwnikami. Cieszę się, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom udało się to wszystko zorganizować w Gliwicach" - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

"Gliwice kochają koszykówkę - to jedna z dyscyplin priorytetowych dla rozwoju sportu w naszym mieście. Jesteśmy coraz bardziej zżyci z koszykówką. Bardzo cieszymy się, że to zgrupowanie przed turniejem kwalifikacyjnym odbędzie się w Arenie Gliwice. Będziemy gościć reprezentację Polski przez blisko trzy tygodnie, a kadra rozegra kilka meczów z silnymi przeciwnikami. Największą naszą radością jest fakt, że w końcu imprezy sportowe odbędą się z udziałem publiczności" - podkreślał Adam Neumann prezydent miasta.



Na poszczególne spotkania towarzyskie, zgodnie z harmonogramem luzowania obostrzeń, planowana jest sprzedaż biletów na 50 proc. możliwych do zajęcia miejsc.



Terminarz przygotowań reprezentacji Polski:

4 czerwca - początek przygotowań

12 czerwca, Energa Cup 2021

Rosja - Tunezja

Polska - Meksyk

13 czerwca, Energa Cup 2021

mecz o III miejsce

finał

16 czerwca

godz. 20:00 Polska - Tunezja

22 czerwca

godz. 20:00 Polska - Brazylia

23 czerwca

godz. 20:00 Polska - Brazylia

Polacy swój turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich zagrają w Kownie (Litwa), a w grupie B ich rywalami będą reprezentacje Słowenii oraz Angoli. Dwie najlepsze drużyny grupy zagrają następnie w półfinale z Litwą, Koreą lub Wenezuelą. Tylko zwycięzca całego turnieju zagra w Tokio. Mecze będą rozgrywane od 29 czerwca do 4 lipca.

W przypadku awansu na Igrzyska Olimpijskie Biało-Czerwoni zagrają w grupie C z Argentyną, Japonią i Hiszpanią. Koszykarski turniej w Tokio zostanie rozegrany od 25 lipca do 7 sierpnia 2021 r.

Terminarz turnieju kwalifikacyjnego w Kownie:

29 czerwca, godz. 15:30: Polska - Angola

1 lipca, godz. 15:30: Słowenia - Polska

3 lipca: półfinały

4 lipca: finał

Materiały prasowe