W niedzielę 23 lutego trzyosobowy zespół wyprawy programu Polski Himalaizm Zimowy na Baturę założył trzeci obóz na wysokości 6400 metrów nad poziomem morza. Następnego dnia udało się osiągnąć 6600 metrów.

W piątek 21 lutego z bazy wyszedł trzyosobowy zespół: Wojciech Flaczyński, Rafał Fronia i Marco Schwidergall. Wspinacze spędzili noc w pierwszym obozie, po czym ruszyli do góry. W drodze do "dwójki" udało im się wyrwać ze śniegu i lodu kilkaset metrów lin poręczowych. Akcję cały czas utrudniał głęboki śnieg. Zespół spędził kolejną noc w obozie drugim (6000 m n.p.m.).

W niedzielę po kilkugodzinnej akcji himalaiści dotarli na wysokość 6400 metrów. Założyli tam trzeci obóz i spędzili jedną noc.

W sobotę 22 lutego do góry ruszył kolejny zespół: Filip Babicz, Mariusz Hatala i Oswald Rodrigo Pereira. Po dwóch dniach działalności wspinacze dotarli do Obozu III - jeszcze tego samego dnia Mariusz Hatala i Oswald Rodrigo Pereira wyszli wyżej. Po kilku godzinach akcji udało się dotrzeć na 6600 metrów. Następnie wspinacze zeszli do Obozu III, w którym spędzili noc.

25 lutego cały zespół wycofał się do bazy ze względu na pogarszające się warunki pogodowe.

Aktualnie w górze wieje huraganowy wiatr, co zmusiło wyprawę do przerwy we wspinaczce.