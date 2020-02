Polscy himalaiści, którzy chcą dokonać pierwszego zimowego wejścia na Batura Sar (7795 m) w paśmie Karakorum w Pakistanie, po dwóch tygodniach akcji górskiej założyli drugi obóz na wysokości 5930 m. Udało się to w niedzielę trójce Rafał Fronia, Mariusz Hatala i Kacper Kłoda.

Jak poinformowano na profilu facebookowym Polskiego Himalaizmu Zimowego im. Artura Hajzera, wszyscy uczestnicy wyprawy spędzili już co najmniej jedną noc powyżej 5000 metrów.

Na razie pogoda sprzyja himalaistom i jeśli się utrzyma, to celem na najbliższe dni będzie wytyczenie drogi i dostarczeniu sprzętu powyżej 6000 m, by mieć szansę na założenie kolejnego obozu.



Batura Sar to tegoroczny cel unifikacyjnej wyprawy organizowanej w celu wyłonienie grupy wspinaczy, jaka na przełomie 2020 i 2021 roku podejmie próbę wejścia na K2 (8611 m), jedynego niezdobytego zimą ośmiotysięcznika.



Batura to bardzo ciekawy cel. To wysoki i mało eksplorowany siedmiotysięcznik, który pozwoli nam sprawdzić się na wysokości zbliżonej do ośmiu tysięcy, w trudnych warunkach zimowych - mówił przed rozpoczęciem akcji Piotr Tomala, kierownik wyprawy i programu Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera, zdobywca dwóch ośmiotysięczników (Czo Oju i Broad Peak), odznaczony za akcję ratunkową na Nanga Parbat w 2018 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz francuską Legią Honorową.



Wyprawa ma powrócić do kraju w połowie marca. Batura Sar to 25. szczyt świata pod względem wysokości. Po raz pierwszy został zdobyty w 1976 roku. Dotychczas odbyła się jedna nieudana próba zimowego wejścia (austriacka wyprawa, rok 1981). W lipcu 1988 roku na szczyt weszli Paweł Kubalski i Zygmunt Heinrich.



Biało-czerwoni jako pierwsi w świecie zdobyli zimą 10 spośród 14 ośmiotysięczników. Rekord wysokości w zimowych zmaganiach na K2, zwanej przez miejscowych Czogori ("Rozległa góra"), należy także do nich. W sezonie 2002/03 wyprawa Netia K2 Expedition - pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego, piątego na świecie zdobywcy Korony Himalajów i Karakorum - działała od strony chińskiej i na północnym filarze dotarła do wysokości 7650 m (Marcin Kaczkan, Piotr Morawski i Denis Urubko).