Na wysokość 4650 metrów dotarli polscy himalaiści, którzy od wstępnego rekonesansu rozpoczęli wspinaczkę na Batura Sar (szczyt nazywany też Batura I, 7795 m n.p.m. – przyp. red.) w Karakorum. Ten niezdobyty zimą siedmiotysięcznik to cel zespołu pod kierownictwem Piotra Tomali w ramach przygotowań do planowanej na kolejny rok zimowej wyprawy na K2. „Na razie warunki pogodowe są sprzyjające, choć problemem są największe od 26 lat opady śniegu” – donoszą Polacy z bazy pod Baturą.

Wczoraj w górę wyszedł pięcioosobowy zespół wspinaczy. Ich celem był rekonesans w kierunku planowanego obozu pierwszego. Udało się osiągnąć wysokość 4650 metrów.

Początkowy etap prowadził w głębokim śniegu sięgającym momentami po pachy. Pokonanie jednego odcinka kilometrowego zajęło półtorej godziny - donosi Mariusz Hatala, jeden z uczestników wyprawy. Po czterech godzinach udało się dotrzeć do wysokości 4600 metrów. Tam rozpoczęły się pierwsze trudności wspinaczkowe. Udało się je pokonać i na wysokości 4650 metrów założyć stanowisko i linę poręczową dla kolejnych zespołów. Łącznie akcja trwała osiem godzin. Wieczorem wszyscy wrócili bezpiecznie do bazy - zaznacza himalaista.

Dziś Polacy mają dzień przerwy. Przygotowują się do kolejnych wyjść w górę. Jak zaznaczają - na razie pogoda jest sprzyjająca. Problem to największe od 26 lat opady śniegu. Pokrywa śnieżna sięga 1,5 metra, a najniższa temperatura zanotowana w bazie to -27 stopni Celsjusza.

Wyprawa do połowy marca

Wyprawa pod kierownictwem Piotra Tomali zaplanowana jest wstępnie do połowy marca. W tym momencie nie jesteśmy w stanie przewidzieć daty ataku szczytowego. Koniec lutego, początek marca - myślę, że to najbardziej prawdopodobny okres, kiedy udałoby się nam spróbować zaatakować szczyt - mówił w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Rodakiem przed wylotem do Pakistanu szef PHZ i kierownik ekspedycji Piotr Tomala. [PRZECZYTAJ WIĘCEJ!]

Batura Sar (7795 m) to dwudziesty piąty szczyt świata. Po raz pierwszy został zdobyty w 1976 roku. Dotychczas odbyła się jedna nieudana próba zimowego wejścia, podjęta w 1981 roku przez Austriaków. W lipcu 1988 roku na szczyt tego siedmiotysięcznika weszło dwóch Polaków: Paweł Kubalski i Zygmunt Heinrich.