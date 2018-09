​Podejrzani o zamach na Siergieja Skripala i jego córkę Julię mają powiązania z rosyjskimi służbami i potwierdzają to liczne dokumenty - twierdzą dziennikarze portalu śledczego Bellingcat i rosyjskiego portalu "The Insider". Jak zaznaczają, to dopiero pierwsza część dochodzenia, które przeprowadzili.

REKLAMA