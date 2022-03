Polski film „Sukienka” nie otrzymał Oscara. Statuetka powędrowała do twórcy filmu „The Long Goodbye”, który był faworytem w kategorii filmu krótkometrażowego.

W tym roku widzowie mogli zobaczyć moment wręczenia statuetek w ośmiu kategoriach, w tym dla najlepszego krótkometrażowego filmu aktorskiego. Jednym z nominowanych była polska produkcja pt. "Sukienka". Wiadomo już jednak, że film w reżyserii Tadeusza Łysiaka nie otrzymał statuetki. Oscar w tej kategorii powędrował do "The Long Goodbye" Aneila Karii.

"Sukienka" została wyprodukowana przez Warszawską Szkołę Filmową. To opowieść o młodej pracownicy motelu - granej przez Annę Dzieduszycką - która z powodu niskiego wzrostu doświadcza odrzucenia ze strony mężczyzn i samotności.

Zależało nam na tym, żeby to była uniwersalna historia - mówił w RMF FM reżyser Tadeusz Łysiak. Powtarzaliśmy sobie jak mantrę, że robimy film nie o kobiecie niskiego wzrostu, tylko o kobiecie. Kropka. O kobiecie, która ma takie same potrzeby, emocje, pragnienia, sny czy lęki jak każdy z nas. Że to nie ma znaczenia, jak wygląda. Szukaliśmy uniwersalnych emocji w niej, czegoś z czym każdy może się identyfikować. Łatwo było zrobić kino społeczne (...) Ale nie chcieliśmy tego robić. Chcieliśmy zrobić film personalny, emocjonalny, który angażuje każdego - podkreślał.

Główną rolę w filmie "Sukienka" gra Anna Dzieduszycka. Choć nie jest zawodową aktorką, jej talent został już doceniony przez jury i widzów wielu festiwali. Zdobyła Nagrodę Główną dla Najlepszej Aktorki na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Rhode Island w USA.