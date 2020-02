W Hollywood trwają ostatnie przygotowania, po to aby wieczorem - czasu lokalnego – mogły wejść na czerwony dywan, którym przejdą w kierunku teatru, gdzie odbędzie się 92. ceremonia wręczenia najważniejszych filmowych nagród.

Ostatnie chwile przed oscarową galą. Korespondent RMF FM prosto z czerwonego dywanu Paweł Żuchowski /RMF FM

Wieczorem pojawi się również tutaj ekipa filmu "Boże Ciało", który to obraz jest nominowany do nagrody.

Jak mówią twórcy w rozmowie z RMF FM, już sama nominacja jest dla nich ogromnym wyróżnieniem i sukcesem.