Na tegorocznym Off Camera Pro Industry nie zabraknie wiedzy przydatnej każdemu filmowcowi. Wydarzenie odbędzie się w dniach 28-30 kwietnia w Krakowie w ramach festiwalu Mastercard OFF CAMERA.

/ materiały prasowe /

W tym roku na Off Camera Pro Industry usłyszymy m.in. o tym, jak z sukcesem namówić do współpracy prywatnych inwestorów i z ich pomocą zrealizować pełnometrażowy film. Historią swojego sukcesu podzieli się producentka filmu CÓRKA TRENERA - Natalia Grzegorzek, a towarzyszyć jej będą przedstawiciele inwestorów: Kinga Nowakowska i Filip Elżanowski. Polscy producenci z powodzeniem wkraczają na międzynarodowe rynki i coraz odważniej realizują filmy z iście hollywoodzkim rozmachem. Za kulisy tych produkcji zajrzymy w spotkaniu z twórcami filmów THE COLDEST GAME, MR JONES i ADVENTURES OF A MATHEMATICIAN.

Prawne relacje pomiędzy producentami a twórcami są przedmiotem licznych komentarzy i debat. Dlatego też emocji nie zabraknie z pewnością na panelu dyskusyjnym JAK ONI KANTUJĄ, CZYLI PUŁAPKI JAKIE ZASTAWIAMY NA SIEBIE W UMOWACH. Gośćmi tego panelu będą prawnicy (Iga Bałos, Tomasz Rytlewski), a także przedstawiciele twórców (Marcin Ciastoń) i producentów (Agata Szymańska). Warto posłuchać, czy rzeczywiście świat umów i kontraktów jest światem pełnym pułapek i niebezpieczeństw.

Pro Industry to także okazja do zaprezentowania swoich projektów polskim i międzynarodowym partnerom. W ramach spotkań ONE ON ONE goście z Wielkiej Brytanii, Włoch, Czech i Francji będą mieli okazje poznać najnowsze produkcje Kuby Czekaja (LIPSTIC ON THE GLASS) czy Katarzyny Klimkiewicz (KALINA JESIENNA DZIEWCZYNA). Jak co roku w ramach bezpłatnych konsultacji scenariuszowych eksperci z Torino Film Lab pomogą sześciu pełnometrażowym projektom fabularnym w ich dalszym developmencie.

Partnerami tegorocznych wydarzeń branżowych są Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA); Torino Film Lab, EAVE Producers Workshop oraz Kancelaria Porwisz i Partnerzy. Off Camera Pro Industry zaprasza do Krakowa w dniach 28-30 kwietnia 2019.