W związku z zawieszeniem operacji lotniczych do Chin i brakiem innych możliwości transportu do tego kraju, Poczta Polska zawiesza od wtorku do odwołania przyjmowanie przesyłek do Państwa Środka - poinformowała poczta we wtorkowym komunikacie.

Poczta Polska zaznaczyła, że mogą też wystąpić opóźnienia w doręczaniu przesyłek już wysłanych do tego kraju.



Jednocześnie operator przypomina, że według komunikatu Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 31 stycznia 2020 r., nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.



LOT zawiesza rejsy do Pekinu do końca lutego

We wtorek PLL LOT poinformowały, że w związku z epidemią koronawirusa podjęły decyzję o przedłużeniu zawieszenia rejsów między Warszawą a Pekinem do 29 lutego br. W piątek przewoźnik zdecydował zawiesić rejsy do Pekinu od 1 lutego do 9 lutego br.

Zgodnie z rozkładem LOT lata bezpośrednio z Warszawy na dwa pekińskie lotniska: Stołeczne Międzynarodowe Lotnisko Pekin (PEK) i Pekin-Daxing (PKX) w sumie codziennie, siedem razy w tygodniu.



LOT zaznaczył, że "bacznie monitoruje sytuację epidemiologiczną na całym świecie".



Połączenia lotnicze z Chinami wcześniej zawiesiły m.in.: British Airways, Lufthansa, Swiss i Austrian Airlines, Air India i Seoul Air, a American Airlines zawiesiły loty do i z Szanghaju i Pekinu. Fińskie linie Finnair poinformowały, że odwołują loty do Pekinu i Nankinu do drugiej połowy marca.

Ponad 20 tysięcy osób zarażonych w samych Chinach

W Chinach - według danych opublikowanych we wtorek przez państwową komisję zdrowia - liczba zainfekowanych wzrosła w poniedziałek do 20 tys. 438 osób. Z powodu zakażenia koronawirusem zmarło dotychczas łącznie 426 osób. Przypadki zakażenia stwierdzono w 25 krajach - zakażonych jest tam w sumie 151 osób; poza ChRL zmarły dwie osoby zakażone koronawirusem.



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym zaleca wszystkim państwom, by podejmowały działania powstrzymujące rozprzestrzenianie się wirusa 2019-nCoV. Chodzi m.in. o monitorowanie rozwoju sytuacji, wczesne wykrywanie przypadków zakażenia i identyfikowanie osób, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną osobą.