Linie lotnicze British Airways w środę rano zawiesiły do odwołania wszystkie bezpośrednie loty między Wielką Brytanią a kontynentalnymi Chinami. Ma to związek z rozprzestrzeniającą się w Chinach epidemią nowego koronawirusa.

Zdj. ilustracyjne / ANDY RAIN / PAP/EPA

Strona internetowej przewoźnika BA.com pokazuje, że żadne bezpośrednie loty do Chin nie są dostępne ani w styczniu, ani w lutym. British Airways mają w rozkładzie codzienne połączenia z londyńskiego lotniska Heathrow do Pekinu i Szanghaju.

"Przepraszamy naszych klientów za niedogodności, ale bezpieczeństwo naszych załóg i pasażerów jest zawsze naszym priorytetem. Klienci, którzy mieli zaplanowaną podroż do Chin w najbliższych dniach, mogą znaleźć więcej informacji na stronie BA.com" - napisał brytyjski przewoźnik w oświadczeniu.

Brytyjskie MSZ ostrzega przed wyprawami do Chin

We wtorek wieczorem brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych wydało zalecenie dla obywateli brytyjskich, by powstrzymali się od podróży do Chin kontynentalnych, o ile nie jest to niezbędne. Zalecenie nie dotyczy dwóch specjalnych regionów autonomicznych ChRL - Hongkongu i Makau.

MSZ już wcześniej zaleciło powstrzymanie się przed podróżami do prowincji Hubei, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa oraz gdzie odnotowano najwięcej zachorowań i wywołanych nimi zgonów.

Epidemia koronawirusa

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu ubiegłego roku w mieście Wuhan, które jest stolicą prowincji Hubei w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych na koniec dnia we wtorek od tamtej pory w kraju potwierdzono 5974 zarażenia i 132 zgony spowodowane wywołanych wirusem. Chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan i wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się w szeregu okolicznych miast.

Mimo to wirus przedostał się poza granice Chin. Jak dotychczas jego przypadki potwierdzono w 16 innych państwach, w tym dwóch europejskich - we Francji i w Niemczech. W Wielkiej Brytanii przebadano na obecność wirusa 97 osób, ale u żadnej z nich go nie wykryto.