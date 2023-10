Dziś poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Szwedzka Królewska Akademia Nauk ogłosi swoją decyzję o 11:45.

Popiersie Alfreda Nobla / Jessica Gow / PAP/EPA

Przed wybiciem południa będzie już jasne, kto został wybrany laureatem Nagrody Nobla z fizyki. Kto jest wymieniamy wśród faworytów?

Dość dużo było ostatnio nagród dotyczących astronomii i astrofizyki, raczej więc nie spodziewamy się wyróżnienia za prace związane z najnowszym teleskopem kosmicznym Jamesa Webba. Tak przynajmniej przekonuje portal Physics World. Jego eksperci uważają, że Komitet Noblowski rozkłada nagrody tak, by żadna konkretna dziedzina ich nie zdominowała. Ale to tylko takie przekonanie, bo wszelkie dane na temat nominacji i kulis decyzji są utajnione przez 50 lat. Ponieważ w ubiegłym roku wyróżniono prace z fizyki kwantowej, może się zdawać, że ta dziedzina tym razem nie wygra, ale z drugiej strony prace nad komputerami kwantowymi postępują, dużo tu się dzieje, poważne mogą być tego konsekwencje.

Nieco wyżej wydają się stać szanse naukowców zajmujących się optyką czy fizyką ciała stałego, bo tu nagród już od kilku lat nie było. Wskazuje się tu na Dunkę Lenę Hau za prace nad spowolnieniem światła czy Hiszpana Pablo Jarillo-Herrero za prace dotyczące szczególnych własności grafenu. Mocnymi kandydatami są też Paul Corkum, Ferenc Krausz i Anne L’Huillier za wykorzystanie ultraszybkich impulsów laserowych do badania zachowania cząsteczek w skali miliardowych, miliardowych części sekundy.

Instytut Informacji Naukowej Clarivate tradycyjnie wskazujący na badaczy, których prace ostatnio są często cytowane. Sugeruje jedną z trzech osób: to Amerykanka Sharon C. Glotzer, nazywana cyfrowym alchemikiem, za badania procesów tworzenia i przejść fazowych nowoczesnych materiałów, w tym nanomateriałów; Włoch Federico Capasso za konstrukcję tak zwanego kwantowego lasera kaskadowego, służącego na przykład do wykrywania śladowych ilości niebezpiecznych gazów, choćby metanu w kopalniach; wreszcie Stuart Parkin z Niemiec za prace w dziedzinie spintroniki, które doprowadziły do rozwoju technologii budowy nowoczesnych pamięci komputerowych.

Oglądaj ogłoszenie laureatów na żywo:

W 2022 roku Szwedzka Królewska Akademia Nauk uhonorowała trzech naukowców. Nagrodą podzielili się Alain Aspect z Francji, John Clauser z USA i Anton Zeilinger z Austrii - naukowcy zajmujących się mechaniką kwantową.

Jutro poznamy laureata Nagrody Nobla z chemii, natomiast w czwartek sekretarz Akademii Szwedzkiej ogłosi laureata literackiej Nagrody Nobla.

W piątek uwaga świata przeniesie się do Oslo, gdzie Norweski Komitet Noblowski przyzna Pokojową Nagrodę Nobla.