We wszystkich 14 rozegranych w tym roku meczach piłkarska kadra strzelała przynajmniej jednego gola. Jeśli w wieczornym meczu któremuś z naszych zawodników uda się pokonać bramkarza reprezentacji Węgier, to biało-czerwoni piłkarze powtórzą wyczyn swoich starszych kolegów. Po raz ostatni zdobywaliśmy bramki we wszystkich meczach w 2005 roku. Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.

