W poniedziałek w całej Polsce rozpoczną się matury, jakich jeszcze nie było. Egzaminy odbędą się zgodnie ze specjalnymi wytycznymi. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający muszą pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa. Dziś na pierwszy ogień matura z polskiego. Potem w kolejnych dniach matematyka oraz przedmioty dodatkowe, zdawane pisemnie na poziomie rozszerzonym. Wśród nich króluje angielski i geografia.

Matura 2020 / TVN24/x-news /



Sesja maturalna rozpocznie się od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu uczniowie napiszą egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym.

Zgodnie z obowiązującą formułą egzaminu maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Będzie też musiał przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru, a maksymalnie do sześciu.

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów przedmioty pisemnie na poziomie rozszerzonym to: język angielski, geografia, matematyka, język polski i biologia.

Język angielski chce zdawać 59,9 proc., geografię 26,6 proc.

Na trzecim miejscu w wyborach tegorocznych absolwentów znalazła się matematyka na poziomie rozszerzonym - chce ją zadawać 24,2 proc., a czwartym - język polski na poziomie rozszerzonym - chce go zdawać 22,3 proc. abiturientów.

W tym roku matura bez egzaminów ustnych

W tym roku na maturze nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych. Egzaminy ustne zdawać będą tylko nieliczni chętni, głównie ci, którzy zamierzają studiować poza Polską i muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię.

Egzaminy maturalne w specjalnym reżimie sanitarnym

Ostatnie przygotowania szkół do przeprowadzenia matur w reżimie sanitarnym TVN24/x-news



W tym roku sesja maturalnych egzaminów jest inna, niż wszystkie. Ze względu na pandemię koronawirusa egzaminy maturalne zostały przesunięte z maja na termin czerwcowy.

Ze względu na zagrożenie, związane z epidemią koronawirusa, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele będą musieli się dostosować do specjalnych wytycznych podczas egzaminów. Uczniowie mają przyjść do szkół o wiele wcześniej niż w zeszłych latach i powinni mieć ze sobą wszystkie potrzebne przyrządy.

Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną. Przed wejściem do szkół i w salach egzaminacyjnych będą dostępne środki do dezynfekcji rąk. W czasie pisania egzaminu maseczka nie będzie konieczna, ale trzeba ją założyć przed wejściem do sali i wychodząc z niej.