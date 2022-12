Od 12 do 21 grudnia odbywają się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Chodzi o egzaminy przeprowadzane w nowej formule. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny. We wtorek rano uczniowie przystąpili do testu diagnostycznego z języka angielskiego. Po południu zmierzą się z egzaminami z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Egzaminy próbne będą przeprowadzone ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych na wszystkich poziomach.

Dyrektor CKE Marcin Smolik w informacji na temat testu diagnostycznego proponuje, by szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały je o godzinie 9.00 i o godzinie 14.00.

Harmonogram próbnych egzaminów

Zgodnie z harmonogramem, 12 grudnia rano szkoły przeprowadziły egzamin próbny z języka polskiego na poziomie podstawowym.

13 grudnia rano szkoły będą przeprowadzają egzamin próbny z języka angielskiego (najczęściej wybieranego przez maturzystów języka obcego) na poziomie podstawowym, a po południu z języków: francuskiego na poziomie podstawowym, hiszpańskiego na poziomie podstawowym, niemieckiego na poziomie podstawowym, rosyjskiego na poziomie podstawowym i włoskiego na poziomie podstawowym.

14 grudnia rano szkoły będą mogły przeprowadzić egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z filozofii, historii muzyki, języka kaszubskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka łemkowskiego i z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) na poziomie podstawowym.

15 grudnia rano będzie egzamin próbny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z języków francuskiego i niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

16 grudnia rano będą egzaminy próbne z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, a po południu z fizyki, historii sztuki i wiedzy o społeczeństwie.

19 grudnia rano będzie egzamin próbny z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z geografii, języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym oraz z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) na poziomie rozszerzonym.

20 grudnia rano będzie egzamin próbny z biologii, a po południu z informatyki i z języków rosyjskiego oraz włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

21 grudnia rano będzie egzamin próbny z chemii, a po południu z historii.

Arkusze egzaminów maturalnych

Jak podano w informacji dyrektora CKE, arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy i nagrania (do egzaminów z języków obcych) Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni dyrektorom szkół w wersji elektronicznej z wyprzedzeniem umożlwiającym powielenie ich dla uczniów. Materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów zostaną również zamieszczone na stronie internetowej CKE, na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9.00 lub 14.00 tak, aby umożliwić wzięcie udziału w próbnym egzaminie także absolwentom i uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

MATURA PRÓBNA Z JĘZYKA ANGILSKIEGO 2023: ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Nowa formuła matury z 2023 roku

Wiosną 2023 r. do matury przystąpi pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej.

Dyrektor CKE przypomina, że w 2023 r. egzamin maturalny w "Formule 2023" z każdego przedmiotu przeprowadziny będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 z 10 czerwca 2022 r. Wymagania egzaminacyjne stanowią katalog zawężonych wymagań określonych w podstawie programowej.

Maturzyści zdający w nowej formule będą musieli - tak jak dotąd - obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (obligatoryjnych na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru zdawanego na poziomie rozszerzonym (chętni będą mogli przystąpić do większej liczby egzaminów, maksymalnie do pięciu takich egzaminów). Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego.

Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych będą musieli przystąpić także do dwóch egzaminów z języka ojczystego: egzaminu pisemnego i ustnego.

Aby zdać maturę - tak jak obecnie - trzeba będzie uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia (dotyczy to egzaminów pisemnych i ustnych). W przypadku przedmiotu do wyboru nie będzie progu zaliczeniowego (próg obowiązywać będzie dopiero na maturze w 2025 r.).