Od 12 do 21 grudnia trwa druga sesja próbnych egzaminów maturalnych. Nie wszystkie szkoły do nich przystąpiły, jednak wszyscy uczniowie mogą zmierzyć się z próbną maturą w nowym formacie. Mamy dla Was arkusze egzaminacyjne z języka polskiego przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Sprawdźcie swoją wiedzę przed majowym egzaminem dojrzałości.