Aktorka Anna Cieślak wydała oświadczenie, w którym potwierdziła, że należy do osób, które przyjęły już pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19. Jak zapewniła, zrobiła to "w ramach promocji szczepień".

Anna Cieślak / /Łukasz Gągulski / PAP

Anna Cieślak - podobnie jak inni zaszczepieni już artyści, do których należą m.in. Krystyna Janda, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, Magda Umer i Michał Bajor - stwierdziła, że zaproszono ją do akcji promującej szczepienia przeciwko Covid-19. "Nie pierwszy raz miałam szansę zaangażowania się w ważną akcję prospołeczną" - napisała.

Znane osoby zaszczepione poza kolejnością

"Wiedząc, jak wielu Polaków obawia się szczepionki," - zapewniła aktorka. "Wierzę naukowcom i lekarzom, którzy zalecają szczepienia, jako bezpieczną i skuteczną drogę do pokonania pandemii i powrotu do normalności" - dodała. Jak podkreśliła, by do tego doszło, konieczny jest "nasz masowy udział w Narodowym Programie Szczepień".

Zgodnie z programem szczepień, w pierwszej kolejności przeciw Covid-19 powinni być szczepieni m.in. medycy i pracownicy domów pomocy społecznej. Tymczasem w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego szczepienia otrzymała grupa osób, które prawo do szczepień powinny mieć w późniejszym etapie - m.in. artyści i były premier Leszek Miller.



W poniedziałek poinformowano, że powołana przez rektora WUM prof. Zbigniewa Gacionga komisja wykazała liczne nieprawidłowości w organizacji szczepień. Później podano, że dr n. med. Ewa Trzepla została odwołana przez radę nadzorczą spółki Centrum Medyczne WUM Sp. z o.o. ze stanowiska prezesa zarządu.

Minister zdrowia Adam Niedzielski, komentując w poniedziałek Polsat News tę decyzję, ocenił "to nie kończy sprawy". To jest dobra wiadomość oczywiście, bo to świadczy o odpowiedzialności władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale na pewno jest jeszcze kilka wątków, które muszą zostać wyjaśnione w imieniu Ministra Zdrowia przez Narodowy Fundusz Zdrowia - powiedział. Wskazał, że chodzi m.in. o wyjaśnienie, w jaki sposób osoby spoza personelu medycznego zostały zapisane na szczepienie.