Stan chorego na Covid-19 posła PiS Jerzego Polaczka, leczonego od kilku dni w katowickim szpitalu, jest poważny. Parlamentarzysta ma m.in. zmiany w płucach. Dla kpiących z epidemii mam dwa słowa - opamiętajcie się! - zaapelował w niedzielę polityk.

O zakażeniu koronawirusem były minister transportu poinformował w miniony wtorek. Dzień później karetka pogotowia zabrała go do katowickiego szpitala MSWIA, z silnymi objawami choroby - gorączką, ostrym kaszlem i osłabieniem organizmu.



Poseł cały czas leży pod tlenem. "Dzisiaj postanowiłem wyłączyć się z sieci FB. Tydzień absolutnej ciszy. To konieczne - wyniki tomografii płuc są złe. Tyle mogę napisać. Muszę chronić swoje zdrowie i życie! Cały czas jestem +pod tlenem+ i przyjmuję silne antybiotyki. Nie poddaję się!" - napisał poseł.



"Jestem tu najmniej ważny! Ten wpis traktuję jako przestrogę i chęć wpłynięcia na postawy ludzi. Dla kpiących z epidemii mam dwa słowa - OPAMIĘTAJCIE SIĘ!" - zaapelował Jerzy Polaczek.





"Wyrażam swój szacunek i podziw dla pracy pielęgniarek i lekarzy - z każdego wielogodzinnego dyżuru schodzą wyciśnięci jak +cytryna+ do końca. Jesteśmy im winni najwyższe uznanie! To nasi bohaterowie!" - czytamy na profilu Jerzego Polaczka.





"Nasz kraj staje przed czasem najwyższej próby. To w jakim zakresie epidemia nas dotknie, zależy od milionów codziennych ludzkich zachowań; od tego, czy będziemy odpowiedzialni; od tego, czy będziemy respektować zarządzenia władz państwowych, w szczególności premiera i ministra zdrowia! To pozwoli postawić społeczną tamę atakującemu wirusowi! Apeluję i proszę Was o odpowiedzialność! To racja Polski!" - czytamy.



B adania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 8 tys. 536 osób - podał w niedzielę resort zdrowia. Zmarło 49 chorych. Najwięcej zakażeń zanotowano w woj. mazowieckim - 1 tys. 342.



Niedzielne dane mówią o 8 tys. 536 nowych zakażeniach. Najwięcej pochodzi z województwa mazowieckiego (1 tys. 342), śląskiego (974), małopolskiego (934), wielkopolskiego (724), podkarpackiego (721), łódzkiego (584), lubelskiego (580), kujawsko-pomorskiego (523), pomorskiego (427), dolnośląskiego (369), zachodniopomorskiego (317), opolskiego (312), świętokrzyskiego (211), warmińsko-mazurskiego (210), lubuskiego (169) i podlaskiego (139).



Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 175 tys. 766 osób. Zmarło 3 tys. 573 chorych.



Wyzdrowiało 92 651 chorych, z ostatniej doby - 2 tys. 489 osób.