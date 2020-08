Dwie drużyny piłkarskie w Małopolsce zostały skierowane na kwarantannę. Taką decyzję podjęto po tym, jak jeden z piłkarzy - wiedząc że ma koronawirusa - wyszedł z domu, by wziąć udział w meczu. Sprawą już zajmuje się policja i prokuratura.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

28-letni zawodnik klubu Kmita Zabierzów od kilku dni był objęty domową izolacją z powodu uzyskania pozytywnego testu na koronowirusa. Mimo to mężczyzna - wczoraj po południu - wyszedł z domu i nie przyznając się do zakażenia, pojechał wraz ze swoją drużyną do Krzeszowic, by zagrać z tamtejszym klubem piłkarskim - Świt Krzeszowice.

Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu dopiero późnym wieczorem. Przewieziono go do policyjnej komendy w Limanowej, która jest przystosowana do przesłuchiwania osób zakażonych.

Sprawą zajmuje się także prokuratura. Mężczyźnie mają zostać postawione policyjne zarzuty, dotyczące sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa na innych. Grozi mu za to do 8 lat więzienia.

Na kwarantannę zostały także skierowane obie drużyny piłkarskie - Kmita Zabierzów oraz Świt Krzeszowice. W tej sprawie dochodzenie prowadzi sanepid. Możliwe, że na kwarantannę zostanie skierowane o wiele więcej osób, które mogły mieć kontakt z piłkarzami.