Policja wyjaśnia sprawę młodego mężczyzny, który przebywając na kwarantannie, opuścił miejsce odosobnienia, by udać się na spacer, a także odwiedzającego go kolegi. Obaj próbowali uciekać przez okno. Do zdarzenia doszło w hotelu, gdzie kwarantannę odbywali również policjanci.

