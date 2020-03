"Rząd otrzymał instrumenty w postaci specustawy, kontroluje to, co się dzieje w Polsce, działa sprawnie i nie ma na dzień dzisiejszy przeszkód, by wybory się odbyły" – mówiła w TVP Info marszałek Sejmu Elżbieta Witek, pytana o zaplanowana na 10 maja wybory prezydenckiej. "Nie możemy doprowadzić do anarchii, bo od 1989 roku nie zdarzyła się taka sytuacja, by wybory się nie odbyły" - tłumaczyła. Według niej instytucje, które są odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów deklarują, że są w stanie to zrobić w sposób bezpieczny.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek / Leszek Szymański /PAP

