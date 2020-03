"Ogarnijcie się - to mówię do rządzących - koniec tego PR-u, tego lansowania się" – zaapelował lider Polskiego Stronnictwa Ludowego i kandydat tej partii na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. "Jak naprawdę będziecie wykorzystywać do kampanii koronawirusa, to przegra Polska. My zrobimy wszystko, żeby do tego nie dopuścić" – zapowiedział.

Władysław Kosiniak-Kamysz i Piotr Zgorzelski / Leszek Szymański /PAP

REKLAMA