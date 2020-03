​"Ten weekend może być kluczowy dla dynamiki wzrostu zachorowań na Covid-19 w Polsce" - ocenia w rozmowie z RMF FM doradca Głównego Inspektora Sanitarnego, wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Przypomnijmy w Polsce od początku marca odnotowano 439 przypadków zakażeń koronawirusem.

Zdj. ilustracyjne / NARONG SANGNAK / PAP/EPA

Specjalista przekonuje, że właśnie ten weekend może być kluczowy, ponieważ najbliższych kilkadziesiąt godzin pokaże efekt zmian wprowadzonych przed tygodniem. W czasie poprzedniego weekendu przywrócono kontrole na granicach. Zamknięto też restauracje i kawiarnie. To może przełożyć się na wyhamowanie dynamiki przyrostu zachorowań i utrzymanie go na razie na obecnym poziomie kilkudziesięciu przypadków dziennie.

W piątek wczoraj mieliśmy największy dobowy wzrost liczby zachorowań. Dowiedzieliśmy się o 70 zakażonych. Dynamikę będziemy mogli ocenić w sobotę, niedzielę, ponieważ okres wylęgania trwa około pięciu, sześciu dni. Przebieg kolejnych wydarzeń zależy od wszystkiego w okolicy, czyli od osób, które miały kontakt z zakażonym i tego, czy te osoby zgłoszą się do sanepidu. To zależy również od tego, jak potoczy się sytuacja w sąsiednich krajach, Czechach, Niemczech, Austrii, która choć jest niewielka, została dotknięta koronawirusem. Nie da się naprawdę zablokować granic - przekonuje profesor Włodzimierz Gut w rozmowie z naszym reporterem. To może być wyskoczyć jednego dnia, jeżeli nie wyskoczy to znaczy że dobrze kontrolujemy - dodaje.

Specjaliści podkreślają, że cały czas dużo zależy od nas, a konkretnie od tego, czy ograniczymy nasze wyjścia z domu i będziemy unikać skupisk ludzi. Jeśli to uda się, liczba chorych może rosnąć w taki sposób, aby można było nad tym zapanować - zaznaczają lekarze-epidemiolodzy.

W piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski prognozował, że realny jest scenariusz, w którym za kilkanaście dni w Polsce będzie nawet 10 tysięcy zakażonych koronawirusem.