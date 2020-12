Około południa 27 grudnia możliwe jest podanie pierwszej szczepionki przeciwko Covid-19 w Polsce. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, cała pierwsza partia preparatu firm Pfizer i BioNTech, która dotrze do naszego kraju - czyli 10 tysięcy dawek - podzielona zostanie między 70 tzw. szpitali węzłowych.

Szczepienia przeciw Covid-19 mogą wystartować w Polsce 27 grudnia / STEPHEN BRASHEAR / PAP/EPA

Dzisiaj Europejska Agencja Leków zatwierdziła szczepionkę Pfizer/BioNTech , która nosić będzie handlową nazwę Comirnaty.

Ostateczną decyzję ws. dopuszczenia szczepionki na rynek unijny wydaje jednak Komisja Europejska: po jej decyzji producent będzie mógł rozpocząć dystrybucję preparatu.

Jak poinformował natomiast na antenie RMF FM szef kancelarii premiera Michał Dworczyk: "wszystko wskazuje na to", że do Polski pierwsza partia szczepionki Comirnaty dotrze 26 grudnia wieczorem.

W pierwszym kroku: szczepienia w 70 szpitalach węzłowych

W pierwszym etapie szczepieni mają być pracownicy ochrony zdrowia, a wybrano do tego etapu 509 tzw. szpitali węzłowych: to placówki, które zaszczepią nie tylko swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek.

Jak wynika jednak z ustaleń dziennikarzy RMF FM, na starcie operacji szczepionka Comirnaty podzielona zostanie między jedynie 70 szpitali węzłowych, a to dlatego, że pierwsza partia - która dotrze do Polski w drugi dzień świąt - zawierać będzie tylko 10 tysięcy dawek.

Gdyby miały one trafić od razu do wszystkich szpitali węzłowych, trzeba byłoby rozwozić po zaledwie 20 sztuk.

Wybrano więc po kilka placówek w każdym województwie: będą to duże szpitale w dużych miastach, ale też po 2-3 szpitale powiatowe w każdym regionie.

W tym absolutnie pierwszym etapie szczepień do każdej placówki trafią po 142 ampułki preparatu Comirnaty.

Wcześniej trzeba je przepakować: do Polski dotrą bowiem w tzw. mroźniach pakowane po kilkaset sztuk, a do szpitali trafią już w opakowaniach po 15 sztuk.

Od momentu wyjęcia z zamrażarek szczepionka może przebywać w temperaturze kilku stopni przez 5 dni.

Kolejna partia szczepionek może dotrzeć do Polski do końca roku

Jak ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski, następna partia szczepionki Pfizera może dotrzeć do Polski jeszcze w tym miesiącu: wtedy ma to być 300 tysięcy dawek i one zostaną podzielone już pomiędzy wszystkie szpitale węzłowe.