Szczepionka firm Pfizer i BioNTech przeciwko Covid-19 spełnia rygorystyczne normy Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa i jakości - podkreślono na konferencji prasowej Europejskiej Agencji Leków, która zatwierdziła dzisiaj preparat dla Unii Europejskiej. Zaznaczono, że powstanie szczepionki w tak krótkim czasie możliwe było dzięki olbrzymiej mobilizacji i "globalnemu połączeniu sił".

Szczepionka Pfizer-BioNTech przeciwko Covid-19 - Comirnaty - została zatwierdzona przed Europejską Agencję Leków / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Europejska Agencja Leków (EMA) udzieliła szczepionce firm Pfizer i BioNTech - która nosić będzie handlową nazwę Comirnaty - warunkowej autoryzacji, co oznacza, że producenci są zobowiązani do prowadzenia w dalszym ciągu badań i monitorowania sytuacji. To - jak podkreśla korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon - normalna procedura przy tak pilnych - czy wręcz kryzysowych - zatwierdzeniach.

W czasie konferencji prasowej EMA przyznano, że wciąż nie wiemy, czy szczepionka Pfizera zapobiega samej chorobie Covid-19 czy również zakażeniu koronawirusem.

Nie wiadomo więc, czy osoba zaszczepiona może - mimo że sama zdobyła odporność - być nosicielem koronawirusa i zarażać innych.

Dlatego nadal prowadzone będą badania kliniczne i nadal zaleca się noszenie maseczek.

Szefowa EMA: Dowody w przekonujący sposób pokazują, że korzyści są większe niż ryzyko

W czasie konferencji usłyszeliśmy, że powstanie szczepionki w tak krótkim czasie było możliwe dzięki olbrzymiej mobilizacji i "globalnemu połączeniu sił".

Równocześnie jednak podkreślono, że preparat Pfizer/BioNTech spełnia rygorystyczne normy Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa i jakości.

"Nasza ocena opiera się na sile dowodów naukowych dot. bezpieczeństwa, jakości i skuteczności szczepionki. Dowody w przekonujący sposób pokazują, że korzyści są większe niż ryzyko" - oświadczyła na konferencji szefowa EMA Emer Cooke.

95-procentowa skuteczność i łagodne lub umiarkowane działania niepożądane

Jak podała Europejska Agencja Leków, badanie wykazało skuteczność szczepionki Comirnaty na poziomie około 95 procent u osób zagrożonych ciężkim przebiegiem Covid-19, w tym u osób z astmą, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą i wysokim ciśnieniem krwi.

Poinformowano również, że najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu były zwykle łagodne lub umiarkowane i ustępowały w ciągu kilku dni po szczepieniu.

Obejmowały ból i obrzęk w miejscu zastrzyku, zmęczenie, ból głowy, bóle mięśni i stawów, dreszcze i gorączkę.

Comirnaty przeznaczona jest dla osób powyżej 16. roku życia, podawana będzie w dwóch dawkach: w formie zastrzyków w ramię wykonanych w odstępie co najmniej 21 dni.

Jak zapowiedziała już wcześniej szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, szczepienia przeciwko Covid-19 ruszą na terenie Unii między 27 a 29 grudnia.

NOWA ODMIANA KORONAWIRUSA. FRYMORGEN KOMENTUJE: Nie chowajmy głowy w piasek