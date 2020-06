Nowe zakażanie ciągle występują, ale nie jest to już tak gwałtowny przyrost, jak jeszcze kilka dni temu - tak można opisać najnowszą sytuację w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Potwierdzono tam 2145 przypadków zakażeń.

/ Andrzej Grygiel / PAP

Podsumowując ostatnią dobę - władze spółki - poinformowały o czterech nowych przypadkach zakażeń w kopalniach Pniówek, Zofiówka i Bzie. W dwóch innych zakładach, od kilku dni, zakażeń nie stwierdzono. Jeszcze niedawno w ciągu doby informowano o ponad 200 zakażonych górnikach.

Najwięcej dodatnich testów stwierdzono wśród pracowników kopalni Pniówek. W JSW cały czas trwają badania przesiewowe załogi. Podobnie jest w Polskiej Grupie Górniczej. Wczoraj zaczęły się badania w kopalni Ziemowit w Lędzinach, dziś podobna akcja rozpoczyna się w kopalni Marcel w Radlinie.



W sumie w obu zakładach sprawdzonych zostanie około 7 tysięcy pracowników, w tym także osoby z firm współpracujących z kopalniami. Potem badania trzeba będzie powtórzyć. Do pracy mogą wracać tylko te osoby, których wynik testów dwa razy był negatywny.

Wyzdrowiało już 12 227 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2101 osób, a 79 341 przebywa w kwarantannie. To dane z całej Polski.



W porannym zestawieniu MZ podało, że z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2101 osób. Osoby te nie zawsze są nosicielami koronawirusa lub są chore na COVID-19 (to wiadomo dopiero po wykonaniu testu).



Dotychczas wyzdrowiało 12 227 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem (w środę było to 12 014 osób).