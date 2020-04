Więcej osób zdrowieje niż ulega zakażeniu koronawirusem - stwierdził minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim, na której ogłosili kolejne poluzowanie obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią. Szumowski po raz kolejny apelował też o zakładanie masek w przestrzeni publicznej.

Łukasz Szumowski podczas konferencji w KPRM / Marcin Obara / PAP

Minister zdrowia podczas konferencji w KPRM zwracał uwagę, że obecnie więcej osób zdrowieje niż ulega zakażeniu koronawirusem. Z tego się niezwykle cieszymy. Chciałbym, aby w tym kierunku wszystko przebiegało - dodał.

Brak maski to "objaw egoizmu"

Łukasz Szumowski odniósł się także do obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Wczoraj jechałem do pracy rowerem i ogromna rzesza ludzi na ulicy albo nie miała maski w ogóle, albo miała ją zsuniętą maskę na brodę. To nie jest odwaga, to nie jest pokazanie, jaki ja jestem dzielny i nie boję się wirusa. To jest lekceważenie tego, że mogę zakazić innych. To jest objaw egoizmu. Dlatego bardzo proszę i bardzo apeluję - w przestrzeni publicznej zakładajmy maski - oświadczył Szumowski. Jak dodał: "Kiedyś one nie były potrzebne, teraz, kiedy mamy już ponad 300 osób ma milion mieszkańców chorych, pewnie bezobjawowych jest nieco więcej, nośmy te maski, żeby chronić innych".

Zwiększenie liczby testów

Minister zdrowia poinformował też o wprowadzaniu działań mających na celu zwiększenie liczby testów na obecność koronawirusa. Z Wojskami Obrony Terytorialnej chcemy testować personel w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych. Chcemy uruchomić i jesteśmy w trakcie takiego drive-through, czyli testowania osób, które są w tej chwili w kwarantannie - mówił Szumowski.

Dajemy też różne rozwiązania legislacyjne i finansowe, żeby ochronić tych najsłabszych, czyli osoby w DPS-ach i ZOL-ach. Chcemy zaproponować model funkcjonowania, który by polegał na tygodniu pracy i tygodniu odpoczynku w domu. Na to przeznaczyliśmy, na sam personel medyczny około 50 milionów złotych miesięcznie - poinformował ponadto szef resortu zdrowiai. Jeśli organy założycielskie wdrożą tego typu pracę, my będziemy przekazywali dodatki dla personelu za tę uciążliwość - dodał.

"Nie rekomendujemy spotkań takich jak wesela czy imprezy towarzyskie"

Na konferencji prasowej ministra zdrowia i premiera Mateusza Morawieckiego padło także pytanie o możliwość udziału w większych spotkaniach oraz imprezach - takich, jak wesela czy chrzciny. Szumowski podkreślił, że podczas epidemii kluczowy jest zdrowy rozsądek. Utrzymujemy ten zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób nadal, ale też nie rekomendujemy dużych spotkań tego typu, jak wesela czy imprezy towarzyskie - powiedział.

Minister zdrowia apelował, aby pamiętać, że takie spotkania to naprawdę duże ryzyko. Wiemy z historii innych krajów, że imprezy masowe były jedną z tych bomb epidemicznych, ale takie duże spotkania mogą być taką bombą w skali mikro - ostrzegł Szumowski.

Premier Morawiecki poinformował o kolejnym etapie luzowania obostrzeń. Zapowiedział m.in., że od 6 maja otwarte zostaną żłobki i przedszkola, a od 4 maja - hotele, miejsca noclegowe i galerie handlowe z pewnymi ograniczeniami. Od 4 maja mają też zostać otwarte niektóre instytucje kultury.