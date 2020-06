Od 12 marca kopalnia soli w Wieliczce jest zamknięta dla zwiedzających, ponowne otwarcie nastąpi 7 czerwca w poniedziałek. Takie przerwy nie zdarzają się często, ostatni raz kopalnia zamknięta była 31 lat temu z powodu gruntownego remontu szybu Daniłowicza - głównego szybu, z którego korzystają turyści.

Wtedy, kiedy mieliśmy taką sytuację, wykorzystano ją na zabezpieczenie kopalni. Także i teraz podczas tej przerwy wykorzystaliśmy ten czas, by jak najlepiej przygotować się na powrót gości. Prowadziliśmy prace naprawcze, górnicze i porządkowe - mówi Damian Konieczny, prezes zarządu Kopalni Soli Wieliczka - Trasa Turystyczna.

Niezwykłe wielickie podziemia zostaną otwarte ponownie, ale na nowych zasadach zwiedzania. Każdy turysta będzie miał przed wejściem mierzoną temperaturę. Będą również nowe zasady organizacyjne: Będzie możliwe zwiedzanie w grupach maksymalnie 20-osobowych, w godzinach od 9 do 17. Grupy turystów będą wpuszczane do środka co 15 minut, by zachować bezpieczny odstęp - mówi Konieczny. W windach będzie mogło znajdować się tylko 3 turystów.

Na powierzchni przed wejściem powstanie specjalna strefa, w której będzie mierzona temperatura. Będą tam dostępne także środki dezynfekcyjne. Zwiedzanie będzie trwać 2 godziny i 15 minut, trasa turystyczna ma 2,5 kilometra. Jak na razie dostępna będzie tylko główna trasa turystyczna, nadal pozostanie zamknięta trasa górnicza. Od początku czerwca można korzystać z wielickiej tężni solankowej oraz uzdrowiska.

Monitorujemy także cały czas pracowników, poddajemy ich badaniu temperatury ciała, wszyscy są zabezpieczeni w środki osoby osobistej - dodaje Konieczny.

Kopalnia soli w Wieliczce w 1978 roku została wpisana na pierwszą listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Pierwsi turyści w wielickich podziemiach zaczęli się pojawiać już na przełomie XVIII i XIX wieku.