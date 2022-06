​Minionej doby w Polsce wykryto 696 zakażeń koronawirusem, w tym 71 ponownych. Zmarły trzy osoby z Covid-19 - poinformowano na stronach rządowych. Liczba nowych przypadków znacznie wzrosła. W ostatnich tygodniach wykrywano średnio ok. 200 zakażeń dziennie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, minionej doby w Polsce wykryto 696 zakażeń koronawirusem. To znacznie więcej niż było notowane w ostatnich tygodniach. Średnia oscylowała do tej pory w okolicy 200 zakażeń dziennie. To także największy wynik w czerwcu.

Liczba zakażeń w ostatnim czasie wzrosła. Minister Adam Niedzielski w Rozmowie w południe w RMF FM mówił, że to może być kwestia wyjazdów z okazji dłuższego weekendu w ramach Bożego Ciała.

Zakażenia rosną także w sąsiadujących Czechach. Tam wykryto w ciągu doby 1241 nowych przypadków koronawirusa, czyli dwa razy więcej niż w zeszłym tygodniu.

Wzrost jest spowodowany rozprzestrzenianiem się bardziej zaraźliwych podwariantów Omikrona BA.4 i BA.5. Niedzielski zapowiadał w RMF FM, że Pfizer i Moderna pracują nad preparatem przeciwko temu wariantowi.