"Należy skoncentrować się na egzekwowaniu tych zaleceń, które już istnieją. Problem polega na tym, że mamy rozporządzenia, które niekoniecznie zawsze są mocno umocowane prawnie i nie mogą być egzekwowane" - stwierdził w rozmowie z reporterem RMF FM Mariuszem Piekarskim prof. Robert Flisiak - prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. "Możemy oczywiście zamknąć całą gospodarkę, zaspawać drzwi do klatek schodowych w blokach tam, gdzie jest trochę więcej zakażonych, nie wypuszczać ludzi na ulice, zamknąć wszystkie szkoły - wszystko to można zrobić. Wtedy osiągniemy efekt, tylko pytanie, jakim kosztem i pytanie, czy społeczeństwo się nie zbuntuje" - dodał.

Prof. Flisiak o twardym lockdownie: Pytanie, czy społeczeństwo się nie zbuntuje Karolina Bereza / RMF FM

Od jakiegoś czasu nie mieliśmy spotkania i rozmowy - stwierdził w RMF FM prof. Robert Flisiak zapytany o to, czy premier Mateusz Morawiecki pytał ekspertów z rady medycznej o to, jak postąpić w obecnej sytuacji. Rada medyczna ma bardzo malutki wpływ na to, co się dzieje. My możemy wyrażać swoją opinię, przedstawiać stanowisko. Nie zawsze nasze opinie są spójne w ramach naszego gremium. Tylko wybrane elementy pan premier i pan minister wykorzystują - tłumaczył.

Jeżeli zostanie wprowadzony twardy lockdown to wcześniej czy później nastąpi spadek liczby zakażeń. On by nastąpił, czy z nim, czy bez niego wcześniej czy później - stopniowo uodparnia się społeczeństwo. Oczywiście przypisze się ten sukces właśnie temu lockdownowi - stwierdził prof. Flisiak. Lockdown jest zasadny, ale przeprowadzony we właściwych miejscach, czyli tam, gdzie dochodzi do zakażeń - dodał.



Jak zdaniem prof. Flisiaka powinny wyglądać tegoroczne Święta Wielkanocne? Święta to jest wydarzenie religijne i rodzinne. Bardzo duża rola jest tutaj Episkopatu, który powinien już dawno podjąć działania, które nie będą zmuszały rządu do podejmowania drastycznych decyzji. Robi się ładna pogoda, dlaczego nie wyprowadzić liturgii na zewnątrz na świeże powietrze, dlaczego nie skrócić obrządków? - pytał ekspert. Dodał, że jego zdaniem kościoły powinny zostać zamknięte lub należałoby ograniczyć liczbę osób, które będą mogły w nich przebywać.