Prezydent, pierwsza dama, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i rzecznik prezydenta w ubiegłym tygodniu zostali poddani testom na koronawirusa – informuje reporter RMF FM. Wynik testu był ujemny, u żadnego z badanych nie stwierdzono obecności koronawirusa.

Kancelaria Prezydenta dotychczas nie informowała o przeprowadzeniu tych testów. Jak ustalił reporter RMF FM, Patryk Michalski, decyzja o wykonaniu testów na obecność koronawirusa zapadła, ponieważ Andrzej Duda, Paweł Soloch i Błażej Spychali mieli kontakt z generałem Miką, który jest zakażony koronawirusem.

Co bardzo ważne, do spotkania doszło jeszcze przed wizytą generała w Niemczech, gdzie najprawdopodobniej się zaraził - była to odprawa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego kilkadziesiąt godzin przed wylotem do Wiesbaden.

Test był jednak działaniem prewencyjnym, na wypadek gdyby się okazało, że generał był zakażony wcześniej. Te obawy się nie potwierdziły.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, szefowa Kancelarii poleciła, żeby pracownicy Pałacu nie udzielali żadnych informacji związanych z zagrożeniem epidemicznym pracowników Pałacu Prezydenckiego.